Horoskopi 20 Shkurt 2022

08:16 20/02/2022

Dashi

Nuk do kuptoheni shumë mirë sot dhe për pasojë mund të lindin debate të forta. Më shumë se fantazinë gjatë kësaj dite duhet të ushqeni logjikën tuaj. Reflektoni më mirë dhe analizoni kërcënimet e mundshme. Në dashuri do të dominoheni nga romantizmi.

Demi

Ditë e qetë sot, por mjaft ëndërruat me sy hapur! Yjet ju dhurojnë më shumë zgjuarsi, duke lënë mënjanë idetë që ju kanë dyzuar. Jo gjithmonë ajo që dëshironi do mund të realizohet. Kjo nuk është dita e duhur sa u takon ndjenjave.

Binjakët

Mos e hidhni hapin më shumë nga sa mundeni. Një nxitim i juaji mund të shkatërrojë gjithçka. Nëse përgjigja që prisnit nuk do të vijë, do të thotë se kështu duhet të shkonte. Në punë duhet të jeni më të përqendruar.

Gaforrja

Sa i takon raportit në çift parashikohen momente tensioni dhe kundërshtie. Mos e ushqeni zjarrin, por ruani qetësinë, për në një moment tjetër. Në punë, do ju duhet të bëni një hap mbrapsht për shkak të një keqkuptimi.

Luani

Do të ndjeni nevojën për të pushuar. Fatkeqësisht duhet të mblidhni energjitë, për të përballuar ditën e cila do të jetë e mbushur me ngarkesa. Në dashuri, do të dalë në pah shpirti juaj rebel. Bëni mirë të shuani çdo dyshim, në mënyrë që të mos lëndoni njeriun e zemrës.

Virgjëresha

Ditë e bukur me vendime të rëndësishme përpara. Venusi vijon të jetë i pranishëm në shenjën tuaj duke favorizuar aktivitetin krijues, sidomos sa i takon sferës profesionale. Duhet të tregoni sa vleni realisht. Në raportin në çift nuk parashikohen zhvillime të reja.

Peshorja

Hëna po ju buzëqesh sidomos nëse jeni në kërkim të shpirtit tuaj binjak. Sot për ata që janë vetëm do të jetë e mbushur me mundësi të shumta sa u takon ndjenjave. Në punë do të përballeni me vështirësi, ndaj bëni mirë të ngadalësoni ritmin, në mënyrë që të siguroheni.

Akrepi

Do t’ju duket sikur keni rilindur sot. Mundohuni vazhdimisht që ta shihni gotën gjysmë plot dhe jo gjysmë bosh, pasi në të kundërt lëndoni veten. Në sferën profesionale, parashikohet ngritje në detyrë dhe shpërblim për përkushtimin.

Shigjetari

Gjatë kësaj të dite doni të jeni tejet të saktë! Keni vendosur që të angazhoheni më shumë në raportet ndërpersonale, sidomos me personat që kanë vërtetë rëndësi për ju. Nuk është kurrë vonë që të shprehni hapur ndjenjat! Në punë duhet të përkushtoheni më shumë.

Bricjapi

Venusi do të jetë planeti që do t’ju ndihmojë të stabilizoheni. Do të jeni të ndikuar nga të tjerët, aq sa nuk do të jeni më në gjendje të arsyetoni me mendjen tuaj. Bëni mirë që t’i filtroni këshillat që po ju jepen. Në dashuri do të ndiheni të brishtë dhe nuk do të keni kurajë të përballeni me problemet.

Ujori

Do të ndiheni të luhatur emocionalisht. Do të jeni në konflikt me emocionet tuaja, ndaj bëni mirë të punoni shtruar. Një ndryshim në familje, mund të ndikojë shumë tek ju. Bëni mirë që të shmangni kontaktet me shumë persona, në mënyrë që të shmangni shqetësimet.

Peshqit

Jeni shumë të përqendruar, ndaj bëni mirë që të rigjeni ekuilibrin. Për ata që janë vetëm, këshillohet që të ndjekin instinktin. Në punë, do të përfshiheni në një situatë të cilën do e keni të vështirë që ta menaxhoni vetëm. Ndoshta ka ardhur momenti që të kërkoni ndihmë./tvklan.al