Horoskopi 20 Shkurt 2024

20/02/2024

Dashi-Dikush ose diçka do t’ju nxisë sot. Do të keni ngacmimin e vazhdueshëm për t’u ngritur dhe për të realizuar diçka. Ndiqni instinktin dhe mos u justifikoni duke qëndruar në vend. Ju e dini që balanca është çelësi i suksesit. Sillni ekuilibrat në situata të caktuara duke parë qartë gjendjen emocionale.

Demi-Ditë e qetë sot, por mjaft ëndërruat me sy hapur! Yjet ju dhurojnë më shumë zgjuarsi, duke lënë mënjanë idetë që ju kanë dyzuar. Jo gjithmonë ajo që dëshironi do mund të realizohet. Kjo nuk është dita e duhur sa u takon ndjenjave.

Binjakët-Një nxitim i juaji mund të shkatërrojë gjithçka. Nëse përgjigja që prisnit nuk do të vijë, do të thotë se kështu duhet të shkonte. Në sferën profesionale do të përballeni me një surprizë, ndaj mundohuni të jeni të përqendruar.

Gaforrja-Ditëve të fundit keni pasur fat në financa, por në të njëjtën kohë keni rritur shpenzimet. Është koha t’i vini fre kësaj gjëje. Do të ndodhë diçka në lidhje me familjen ose një person që e keni afër që do t’ju krijojë një ndjenjë shqetësimi.

Luani-Mblidhni energjitë për të përballuar ditën e cila do të jetë e mbushur me ngarkesa në punë. Në dashuri, do të dalë në pah shpirti juaj rebel. Bëni mirë të shuani çdo dyshim që të mos lëndoni njeriun e zemrës.

Virgjëresha-Dashuria dhe romanca do të jenë në krye të axhendës suaj për ditët e ardhshme, por duhet të kuptoni se aktiviteti “tete-a-tete” do të shkojë më mirë nëse i lejoni edhe të tjerët të flasin. Jo gjithçka ka të bëjë me ndjenjat tuaja Virgjëreshë.

Peshorja-Shpesh kur ndiheni të lodhur dhe të mërzitur, një mënyrë për të dalë nga kjo situatë është të bisedoni me të tjerët. Fatmirësisht ata që ju rrethojnë do të jenë të hapur për t’ju dëgjuar.

Akrepi-Sot është dita perfekte për të vënë në punë idetë. Megjithatë mund të jenë subjekt i problemeve financiare. Është koha e duhur për t’i dhënë vëmendje speciale familjes.

Shigjetari-Gjatë kësaj të dite doni të jeni tejet të saktë! Keni vendosur që të angazhoheni më shumë në raportet ndërpersonale, sidomos me personat që kanë vërtetë rëndësi për ju. Nuk është kurrë vonë që të shprehni hapur ndjenjat! Në punë duhet të përkushtoheni më shumë.

Bricjapi-Çdo njeri ka një histori për të treguar dhe nëse provoni të dëgjoni çfarë thonë miqtë apo kolegët e punës sot, me shumë gjasa jo vetëm do të dëgjoni gjëra interesante por edhe që mund t’ju hyjnë në punë në aspektin profesional.

Ujori-Sot do të merreni më së shumti me çështje familjare. Prindërit ose fëmijët do të kërkojnë më shumë kohë dhe vëmendje. Nëse përfshini partnerin/en në këto situata do të gjeni dashuri edhe në vendet që nuk i mendonit kurrë.

Peshqit-Nisja e bisedave sot do të jetë shumë e lehtë, sepse njerëzit për të cilët interesoheni do të jenë kurioz për ju. Në dashuri gjërat do ju shkojnë shkëlqyeshëm./tvklan.al