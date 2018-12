Horoskopi 21 Dhjetor 2018

Dashi-Si t’i bëni për vete njerëzit dhe të keni influencë mbi ta? Sigurohuni që gjithçka që thoni të ketë pasion dhe qëllim brenda. Çfarëdolloj gjëje që ju motivon për të vepruar, gjëmojeni. Shumë shpejt bota do ta njohë emrin tuaj.

Demi-E dini mirë që keni të drejtë për një çështje për të cilën të tjerët mendojnë tërësisht të kundërtën. Ndaj tregoni kurajo dhe qëndrojini mendimit tuaj deri në fund.

Binjakët-Nëse një zë i vogël në kokë ju thotë se nuk duhet t’ia keni besën një personi të caktuar, atëherë bëni mirë të mos e injoroni. Momentalisht nuk e keni luksin për të marrë përsipër rreziqe, sidomos kur bëhet fjalë për çështje që lidhen me të ardhura monetare.

Gaforrja-Do ta keni shumë të qartë sot me kë duhet të punoni dhe përse. Pavarësisht mosmarrëveshjeve është e nevojshme që ta mbyllni një çështje të caktuar sa më parë të jetë e mundur. Dhe jo, nuk mund t’ia dilni vetëm.

Luani-Puna dhe çështje që lidhen me shëndetin do të jenë tejet të rëndësishme përgjatë ditëve në vijim, por edhe në vitin e ri që po vjen. Mos e lodhni veten më shumë seç duhet dhe mos neglizhoni çështje që lidhen me shëndetin.

Virgjëresha-Sot nis një prej periudhave më dinamike të vitit. Harroni çdo gjë që mund të ketë shkuar keq në të shkuarën, e vetmja gjë që ka rëndësi tashmë është çfarë do të ndodhë në të ardhmen.

Peshorja-Do të mund të sqaroni shumë çështje në shtëpi, të cilat kanë shkaktuar jo pak trazira për ju dhe ata që ju rrethojnë. Nuk do të jetë e lehtë, megjithatë duhet zgjidhur sa më parë.

Akrepi-Nëse ju jepet mundësia për të lëvizur sot, mos i thoni jo. Ka ardhur koha që të ndërveproni me ata që ju rrethojnë, në mënyrë që të mund të përfitoni nga mundësitë që ata ofrojnë. Mos kini frikë t’i tregoni të tjerëve se çfarë jeni në gjendje të bëni.

Shigjetari-Do të ishte shumë mirë nëse do të përpiqeshit të ishin disi më miqësor sot. Nëse i dëgjoni dhe mirëkuptoni problemet e tyre, do të shihni se do ta keni më të lehtë për të zgjidhur edhe problemet që ju shqetësojnë së fundmi.

Bricjapi-Mos prisni vitin tjetër për të realizuar qëllimet që i keni vënë vetes, por veproni që tani, kur fuqitë kozmike janë në anën tuaj. Cila është ëndrra juaj? Është momenti për ta bërë realitet.

Ujori-Sa më pak të dinë të tjetër për ju, aq më shumë do të jenë kureshtarë për t’ju njohur. Rrethojeni veten me mister, do të shihni se do të jetë më e lehtë për të marrë mbështetjen e tyre.

Peshqit-Disa prej ëndrrave dhe dëshirave që keni mund të duken disi abstrakte, por mos u bëni merak. Asgjë nuk është e pamundur dhe nëse i merrni hapat ngadalë e me siguri do të shihni se mund të arrini më shumë nga sa mendoni./tvklan.al