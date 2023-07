Horoskopi 21 Korrik 2023

21/07/2023

Dashi

DASHURIA: Hëna në Luan shton një shkëndijë pasioni në jetën tuaj të dashurisë. Do të jeni karizmatik dhe simpatik, duke tërhequr vëmendjen e partnerit/es. Marrëdhëniet ekzistuese do jenë të mbushura me emocione dhe romancë.

PUNA: Mërkuri në Luan mund të sjellë mundësi krijuese në planin e punës. Përdorni shpikjen tuaj për të zgjidhur çdo pengesë.

FINANCAT: Marsi në Luan do ju bëjë të guximshëm në vendimet financiare. Është një periudhë e mirë për investime afatgjata.

Demi

DASHURIA: Me Hënën në Luan, ndjeni nevojën për të shprehur dashurinë tuaj. Marrëdhëniet tuaja do të plotësohen nga gjestet romantike dhe vëmendja.

PUNA: Mërkuri në Luan stimulon kreativitetin dhe komunikimin tuaj, duke ju bërë të dalloheni në punën tuaj.

FINANCAT: Marsi në Luan mund të sjellë shpenzime të papritura, ndaj mbajeni buxhetin nën kontroll.

Binjakët

DASHURIA: Hëna në Luan ju frymëzon për ta jetuar jetën në maksimum. Jeni mjaft tërheqës dhe keni aftësinë të tërhiqni vëmendjen e atyre që ju pëlqejnë.

PUNA: Mërkuri te Luani rrit aftësinë tuaj për të negociuar dhe mbyllur marrëveshje. Do të jeni të aftë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

FINANCAT: Marsi në Luan ju ofron një aftësi të shkëlqyer për të fituar, por shmangni të qenit tepër impulsiv në vendimet financiare.

Gaforrja

DASHURIA: Me Hënën në Luan, dëshironi lidhje të thella dhe të vërteta. Marrëdhëniet do jenë të mbushura me ngrohtësi dhe mirëkuptim të ndërsjellë.

PUNA: Mërkuri në Luan ju bën miqësorë dhe të përshtatshëm për partneritete krijuese. Përfitoni nga kjo periudhë e favorshme për të treguar talentin tuaj.

FINANCAT: Marsi në Luan mund të sjellë mundësi të papritura financiare. Mbani një sy për mundësitë e fitimit.

Luani

DASHURIA: Me Hënën në shenjën tuaj, ju jeni në qendër të vëmendjes. Marrëdhënia juaj e dashurisë do të jetë tepër pasioniante. Nëse jeni beqarë do të takoni dikë që do ju bëjë t’ju rrahë zemra fort.

PUNA: Mërkuri në Luan thekson fuqinë tuaj të bindjes dhe udhëheqjes. Jini të sigurt kur paraqisni idetë tuaja.

FINANCAT: Marsi në Luan ju jep energji dhe vendosmëri për të arritur objektivat tuaja financiare.

Virgjëresha

DASHURIA: Hëna në Luan stimulon kreativitetin dhe romancën tuaj. Shprehni ndjenjat tuaja sinqerisht dhe me dashuri.

PUNA: Mërkuri te Luani favorizon negociatat dhe kontratat tregtare. Do të jeni në gjendje të zgjidhni probleme komplekse.

FINANCAT: Marsi në Luan ju bën ambiciozë dhe të vendosur. Kërkoni burime të reja të ardhurash.

Peshorja

DASHURIA: Me Hënën në Luan do të ndjeni nevojën për të kaluar kohë me njerëzit e dashur. Marrëdhënia juaj e dashurisë do të jetë e mbushur me mirëkuptim të ndërsjelltë.

PUNA: Mërkuri te Luani mund të sjellë mundësi karriere. Kushtojini vëmendje perspektivave të rritjes së karrierës.

FINANCAT: Marsi në Luan ju nxit të investoni me mençuri dhe të kurseni për të ardhmen.

Akrepi

DASHURIA: Me Hënën në Luan, marrëdhënia juaj intime do jetë intensive dhe plot pasion. Mund të ndjeni një lidhje të fortë me partnerin/en.

PUNA: Mërkuri në Luan rrit aftësitë tuaja komunikuese dhe ju ndihmon të negocioni me sukses. Përdorni aftësitë tuaja bindëse.

FINANCAT: Marsi në Luan mund të sjellë shpenzime të papritura. Tregoni kujdes me menaxhimin e financave.

Shigjetari

DASHURIA: Hëna në Luan ju bën më aventureskë dhe të hapur ndaj dashurisë. Ju mund të takoni dikë që frymëzon ndërsa udhëtoni ose keni një përvojë të re.

PUNA: Mërkuri në Luan rrit kreativitetin dhe intuitën tuaj. Përfitoni nga mundësitë e karrierës që kërkojnë risi.

FINANCAT: Marsi në Luan ju bën ambiciozë në projektet financiare. Vlerësoni me kujdes rreziqet përpara se të investoni.

Bricjapi

DASHURIA: Me Hënën në Luan, dëshironi stabilitet dhe ndjeshmëri në marrëdhënie. Jini të hapur për dialog të thellë me partnerin/en tuaj.

PUNA: Mërkuri te Luani favorizon negociatat dhe partneritetet. Përdorni aftësitë tuaja të të dëgjuarit për të arritur marrëveshje fitimprurëse.

FINANCAT: Marsi në Luan mund të sjellë mundësi të reja financiare. Kujdes nga shpenzimet e panevojshme.

Ujori

DASHURIA: Hëna në Luan shton romancën dhe kreativitetin në jetën tuaj të dashurisë. Shprehni ndjenjat tuaja në mënyrë të hapur dhe të sinqertë.

PUNA: Mërkuri te Luani ju bën të komunikueshëm dhe diplomatik. Çdo konflikt në punë do ta zgjidhni me inteligjencën emocionale.

FINANCAT: Marsi në Luan mund të sjellë shpenzime të papritura. Mbani një buxhet të kujdesshëm.

Peshqit

DASHURIA: Me Hënën në Luan, shprehni dashurinë tuaj bujarisht. Marrëdhëniet do jenë të mbushura me vëmendje dhe surpriza romantike.

PUNA: Mërkuri te Luani stimulon kreativitetin dhe aftësitë tuaja komunikuese. Përdorni aftësitë tuaja për të çuar përpara projektet e punës.

FINANCAT: Marsi në Luan ju shtyn të jeni më të vëmendshëm ndaj financave dhe të vlerësoni burimet e reja të të ardhurave./tvklan.al