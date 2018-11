Horoskopi 21 Nëntor 2018

Dashi – Një prej periudhave më të mira të të gjithë vitit nis për ju ditën e nesërme. Mbi të gjitha do të shikoni se shumë shqetësime dhe frika që keni pasur për gjëra të parëndësishme do të zhduken.

Demi – Edhe një herë tjetër duket se individë të veçantë janë të vendosur t’ju japin përgjigje të drejtpërdrejta për pyetjet më të thjeshta. Mund të duket acaruese, por ata vërtetë nuk e dinë përgjigjen.

Binjakët – Duhet të jeni më të hapur rreth ndjenjave tuaja. Nëse ua thoni të tjerëve se sa të rëndësishëm janë për ju, gjërat e tjera do të jenë më të lehta. Ata duket se e kanë shumë të vështirë tua lexojnë mendjen, si mund të prisni që ata të dinë se çfarë ka në zemrën tënde?

Gaforrja – Gjërat e vogla shpesh nënkuptojnë shumë. Ky është edhe rasti i sotëm. Ndaj, mos provoni të kaloni përgjegjësinë tuaj tek një tjetër person. Universi dëshiron që ju të merreni me atë punë.

Luani – Për ju pritet të nisë një prej kohëve më premtuese të vitit. Gjëja e parë që duhet të bëni është të vini në dispozicion të gjitha energjitë tuaja. Harrojini njerëzit e tjerë, detyra juaj parësore është të përfundoni misionin.

Virgjëresha – Sot do të keni shansin t’i nxirrni gabim të gjithë kritikët, por a do t’ia vlejë? Planetet ju këshillojnë se do të jetë më mirë në planin afatgjatë nëse fokusoheni në atë çfarë është e rëndësishme për ju.

Peshorja – Shumë shpejt do të jeni në gjendje të shkoni atje ku doni dhe të bëni çfarë dëshironi, por për momentin duhet ta merrni më shtruar dhe të ruani energjitë dhe burimet tuaja.

Akrepi – Pikëpamja juaj mbi realitetin mund të jetë shtrembëruar në javët e fundit, por në javët na vazhdim do ta kuptoni ku keni gabuar. Mos u zemëroni me veten, edhe ju mund të humbi rrugën nganjëherë.

Shigjetari – E keni testuat veten kohët e fundit dhe ia keni dalë. Lëvizja e diellit në shenjën tuaj do të shënojë nisjen e një faze të re, një fazë në të cilën do të mund të shfrytëzoni mësimet që u kanë dhënë testet.

Bricjapi – Në ditët në vijim do të ketë momente në të cilat ju nuk do të kërkoni asgjë më shumë se të qëndroni vetëm. Gjeni mënyrën e duhur për të “shpëtuar” nga njerëzit e tjerë pa i ofenduar.

Ujori – Nëse në një projekt mbi të cilin keni punuar prej kohësh nuk ka arritur ende në fazën që ju dëshironi, mos u shqetësoni pasi do të vijë shpejt në pikën e dëshiruar. Nëse shtyni shumë përpara në kohën e gabuar mund të prishni gjithçka. Do të keni mundësi të tjera përpara.

Peshqit – Është koha të mendoni për statusin tuaj. Mendoni mirë se si mund të shfrytëzoni kushtet për t’u përmirësuar dhe më pas veproni./tvklan.al