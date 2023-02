Horoskopi 21 Shkurt 2023

Shpërndaje







08:55 21/02/2023

Dashi

Shumë emocione njëherësh do të përjetoni sot. Merr frymë thellë! Nëse keni diçka në mendje, atëherë zbatojeni dhe përpiquni të meditoni gjatë ditës. Mos u tregoni dramatikë dhe përvetësoni dashurinë.

Demi

Ke lënë pas kohë të vështira, tashmë jeni i lirë nga çdo brengë. Nuk ka rëndësi sa pengesa do ju dalin përballë apo njerëz që nuk do t’ju kuptojnë, ti mund t’ia dalësh. E ke gjithçka nën kontroll.

Binjakët

Jo gjithçka mund të bëni apo fusha në të cilën jeni i talentuar është e supozuar të pëlqehet nga të tjerët. Veprimet tuaja nuk ndikojnë tek njerëzit e tjerë gjithmonë, sot çdo veprim bëjeni që ju të ndiheni mirë, mos mendoni kaq shumë për opinionin e të tjerëve.

Gaforrja

Jeta është e tillë që hasemi me momente të bukura dhe ato të vështira, në mënyrë që të marrim mësimet e duhura. Ndërprisni në mënyë urgjente çdo lidhje me atë që konsiderohet e shkuar. Ju që keni tendencë të ktheheni tek ish-partneri mos e bëni, ndiheni thjesht vetëm dhe ky vendim nuk do ju sjellë asgjë të mirë.

Luani

Universi do të sigurohet që ju jeni në rrugën e duhur, në atë të rritjes profesionale dhe jo vetëm. Për ju nuk ka problem nëse u riktheheni marrëdhënieve që i kishit ndërprerë, keni ende shumë gjëra për të sqaruar.

Virgjëresha

Sot, tregohuni mirënjohës. Gjithçka është në linjën e duhur, por për këtë merita nuk ju takon veç ju. Njerëzit që takon përditë dhe janë pjesë e aktiviteteve tuaja, kanë një rol në sukseset e tua të afërta. Dhuro dashuri!

Peshorja

Këtë javë do të kuptoni shumë gjëra, do ndiheni më të relaksuar se kurrë. Do kuptoni gabimet që keni bërë në të shkuarën dhe do përmirësoheni, do ktheheni në versionin më të mirë të vetes juaj.

Akrepi

Nuk ke ardhur këtu për një jetë të zakonshme. Mos i lë gjërat që të frikësojnë të të stopojnë hapat, hëna do jetë në favorin tuaj këtë periudhë. Tregohu versioni më i çmendur i vetes.

Shigjetari

Jo gjithmonë gjërat do funksionojnë siç doni ju, përballuni me realitetin. Lëreni çdo gjë të shkojë në vendin e duhur.

Bricjapi

Nëse nuk vlerëson ato që ke, Universi do t’ju japë mësimet e duhura. Me mirënjohje dhe pa u stepur, vlerësoni çdo gjë keni. Gjërat më të bukura po vijnë drejt jush!

Ujori

Po shqetësoheni shumë duke menduar se si dukeni në sytë e të tjerëve, qoftë në punë apo rrethin e miqve tuaj. Nuk mund të bësh hapa para, duke u penduar për çdo gjë që bën. Shfrytëzo çdo mundësi dhe afro njerëz që vërtet e kuptojnë rëndësinë tuaj.

Peshqit

Hiqni stresin, është e thjeshtë. Mos i ekzagjeroni situatat as mos krijoni skenare të kota. Momentalisht, kujdesi ndaj vetes është më i rëndësishmi./tvklan.al