Horoskopi 21 Shtator 2023

08:17 21/09/2023

Dashi

Sot mund të mbështeteni në mbrojtjen e Jupiterit në shenjën tuaj, e cila do t’ju garantojë fatin dhe suksesin e nismave tuaja. Disa pengesa tek të lindurit në prill, të cilët do të duhet të përballen me situata konflikti apo konkurrence. Megjithatë, kini kujdes nga ndikimi i Hënës në Akrep dhe Uranit në shenjën tuaj, që mund t’ju çojë në situata të papritura ose stresuese, veçanërisht në marrëdhëniet me të tjerët. Mundohuni të mos jeni shumë impulsivë ose rebelë dhe përshtatuni me ndryshimet.

Demi

Sot do të mund të shijoni praninë e Venusit në shenjën tuaj miqësore të Gaforres, e cila ju shtyn pozitivisht drejt të tjerëve, duke ju dhënë mundësinë të tregoni sjellje të dashur në familjen tuaj dhe me miqtë tuaj të zakonshëm. Ju mund të dëshironi të jetoni përvoja paqësore dhe të qëndrueshme, të konsolidoni lidhjet tuaja dhe të ndërtoni diçka solide.

Binjakët

Do të duhet të përballeni me Mërkurin përballë, i cili mund të kufizojë pak qartësinë tuaj dhe të rrisë nervozizmin në komunikim. Planeti në mënyrë specifike mund të vendoset sot në një konfigurim të vështirë që mund t’ju pengojë të shpreheni sa më mirë ose të kuptoni të tjerët. Përpiquni të mos jeni shumë debatues apo gjaknxehtë dhe të dëgjoni edhe të tjerët. Ju mund të dëshironi të ndërveproni me njerëzit përreth jush, të mësoni gjëra të reja dhe të argëtoheni.

Gaforrja

Sot do të mund të përfitoni nga harmonia mes Hënës në Akrep, Venusit në shenjën tuaj, Neptunit në Virgjëreshë dhe Mërkurit në Luan, gjë që do t’ju japë një kënaqësi të madhe me familjen dhe miqtë tuaj. Vetëm disa planetë te Dashi mund të krijojnë disa shqetësime familjare ose ekonomike. Mundohuni të mos jeni shumë të shqetësuar apo pesimistë dhe besoni instinkteve tuaja.

Luani

Sot do t’ju duhet ta përballoni ditën me variablin klasik të qetë. Marsi në Virgjëreshë nga sot në aspekt të shkëlqyer për të lindurit në dekadën e dytë, lehtëson rrugën në çdo fushë, veçanërisht në atë sociale dhe familjare. Do të arrini të korrni frytet e angazhimit dhe iniciativave tuaja. Mundohuni të mos jeni shumë egoist apo arrogantë dhe të jeni bujarë me të tjerët.

Virgjëresha

Sot mund të mbështeteni në Hënën në Akrep, kjo do t’ju japë një aftësi të madhe për të zgjidhur enigma të ndërlikuara dhe për të bërë raporte të përsosura. Ju do të jeni në gjendje të ndani njohuritë tuaja me të tjerët dhe të demonstroni inteligjencën tuaj. Megjithatë, kini kujdes me Neptunin në shenjën tuaj të kundërt, gjë që mund t’ju bëjë më të hutuar apo mashtruar. Ju mund të ndiheni sikur të ëndërroni, t’i ikni realitetit ose të idealizoni njerëzit. Mundohuni të mos jeni shumë naivë apo imagjinarë dhe mbani këmbët në tokë.

Peshorja

Sot do të mund të shijoni praninë e Hënës në Akrepin e afërt, gjë që do t’ju bëjë më harmonikë dhe më të dashur. Mund të jeni me partnerin ose me një person të veçantë, të ndani ndjenjat tuaja dhe të shijoni shoqërinë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çdo konflikt apo keqkuptim, qoftë në dashuri apo miqësi.

Akrepi

Në sektorin e punës do t’ju kërkohet të bëni një angazhim të rëndësishëm për të arritur rezultatet e dëshiruara. Mos lejoni që tensionet, ngjarjet e papritura apo keqkuptimet të testojnë aftësinë tuaj për të duruar. Pavarësisht sfidave, në fushën sportive do të shprehni një vendosmëri dhe vrull të tillë që do t’ju lejojë të shkëlqeni. Në sferën e dashurisë do të mahnitni partnerin me pasionin tuaj.

Shigjetari

Shmangni situatat e sikletshme që mund t’ju bëjnë të dukeni keq. Në rrafshin financiar, kini kujdes nga gabimet apo shpërdorimet e mundshme dhe përpiquni ta mbani nën kontroll buxhetin. Megjithatë në sferën e dashurisë ju pret një mbrëmje e këndshme me partnerin.

Bricjapi

Nëse ndiheni sikur jeni në një rënie të vogël, mos u shqetësoni shumë. Jo çdo gjë mund të shkojë gjithmonë ashtu siç dëshironi. Pranoni me qetësi ndryshimet e humorit dhe gjeni kohë për pushim dhe relaksim. Përdorni vendosmërinë dhe karakterin tuaj të fortë për të kapërcyer çdo vështirësi. Në sferën sentimentale, shmangni detyrimin e partnerit të zbulojë detaje që preferon t’i mbajë për vete.

Ujori

Sot do të jeni protagonist social, duke marrë dëshmi vlerësimi, miqësie dhe simpatie. Mund të merrni edhe ndihmë të papritur nga ata që besojnë në ju dhe iniciativat tuaja. Marrëdhënia juaj e dashurisë do të përmirësohet gjatë ditës dhe nëse ka pasur mosmarrëveshje, ju dhe partneri juaj do të mund të gjeni sërish harmoninë. Mundohuni të rrethoheni me miq të ndritshëm dhe frymëzues dhe mund të zbuloni interesa të reja për t’u ndjekur.

Peshqit

Yjet duken në mosmarrëveshje sot, duke ju çuar në sjellje jokonsistente dhe impulsive që vë në pikëpyetje personalitetin dhe pavarësinë tuaj. Mund të ndiheni të tunduar të braktisni disa besime dhe të keni vështirësi në njohjen e mundësive të mira. Megjithatë, mos e humbni durimin; gjërat do të përmirësohen nesër. Në sferën e dashurisë mund të ketë konflikte me partnerin, por kjo fazë mund të ofrojë edhe mundësinë për të përmirësuar mirëkuptimin tuaj./tvklan.al