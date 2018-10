Horoskopi 21 Tetor 2018

Dashi – Ndonjëherë të qenit egoist nuk është keq, sidomos në këtë periudhë kur e keni lënë veten pas dore. Edhe nga pikëpamja sentimentale duhet të pretendoni më shumë nga partneri/ja juaj.

Demi – Parashikohet një ditë e cila do ju shohë aktivë, bujarë dhe kurajoz, sidomos në vendin e punës ku do arrini të mbyllni disa marrëveshje të rëndësishme.

Binjakët – Nëse haseni me të papritura në vendin e punës, mos u tregoni shumë të ashpër me veten, pasi në këtë moment duhet të shfrytëzoni naivitetin tuaj për të kaluar çdo problem.

Gaforrja – Këshillohet që të mos jeni shumë kritikë me bashkëpunëtorët tuaj, pasi sensi juaj i spikatur i komandës, mund të fusë në krizë një ekuilibër që është krijuar kohëve të fundit.

Luani – Kjo fundjavë do të jetë mjaft rigjeneruese dhe do ju lejojë që të pushoni dhe të vini në punë kreativitetin tuaj. Në dashuri po përjetoni një moment rënie shumë të fortë dhe kjo gjë ju bën pesimist.

Virgjëresha – Do të merrni një surprizë interesante, e cila do ju lërë pa fjalë. Dashuria ju bën euforik dhe kjo gjë në sajë të përgjigjeve të mira që keni marrë gjatë ditëve të fundit. Disa propozime në punë duhen vlerësuar me kujdes.

Peshorja – Shmangni përfshirjen në debate që nuk ju përkasin, pasi në këtë moment nuk mund t’i lejoni vetes të humbni kohë pas çështjeve të kota. Parashikohen zhvillime të rëndësishme, të cilat do ju lejojnë që të çoni përpara propozime për të hapur një aktivitet të ri.

Akrepi – Nëse punoni fortë do arrini objektiva të mëdha. Sigurisht që lodhja do të ndihet, por megjithatë do të keni mbështetjen e familjes dhe bashkëpunëtorëve.

Shigjetari – Mundohuni që të fokusoheni mirë në një objektiv që i keni vendosur vetes, pasi disa shpërqëndrime të vogla, mund t’iu pengojnë në vendin e punës. Tregoni më shumë kujdes për shëndetin tuaj, këshillohet të bëni pushim.

Bricjapi – Kjo e dielë do të jetë mjaft interesante dhe do ju lejojë që të rizgjoni emocionet, por vetëm nëse do të ndiheni gati të përballeni me një rrugëtim të ri në jetën tuaj në çift. Parashikohen bashkëpunime të frytshme.

Ujori – Mund të merrni disa këshilla tejet interesante për zgjidhjen e disa problemeve të vogla në vendin e punës. Megjithatë mundohuni që të mos tregoheni shumë impulsiv me mënyrën tuaj të të shprehurit.

Peshqit – Do të jetë një ditë mjaft intensive nga pikëpamja e kreativitetit. Do të merrni pjesë në një projekt të ri i cili do ju detyrojë që të punoni fortë, por në të njëjtën kohë do ju dhurojë kënaqësi të mëdha. /tvklan.al