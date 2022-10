Horoskopi 21 Tetor 2022

08:29 21/10/2022

Dashi

Ju mund të jeni ai tek i cili të gjithë vrapojnë për këshilla sot. Besojini gjykimit tuaj dhe njohurive intelektuale. Mos ngurroni ta shtyni veten deri në kufi. Nëse shkoni shumë larg, gjithmonë mund të bëni një hap prapa. Por nëse nuk ecni kurrë deri në kufijtë, nuk do ta dini kurrë se sa larg mund të shkoni.

Demi

Ju mund të zhgënjeheni kur zbuloni se njerëzit nuk janë aq të ndjeshëm ndaj një situate sa ju dëshironi të jenë. Ndërsa ju po kërkoni të krijoni një lidhje të fortë me dikë, ai person, nga ana tjetër, po përpiqet të tërhiqet. Njerëzit janë të prirur të gravitojnë drejt fakteve racionale dhe jo drejt emocioneve intensive dhe mbytëse.

Binjakët

Një shkëndijë e vogël në një fushë të thatë është e përshtatshme për të marrë flakë. Një zjarr i furishëm mund të nisë në fund të ditës. Dije që je një nga shkaktarët krysorë të kësaj, por mos u ndjej keq. Zjarri është shkatërrues, por edhe i domosdoshëm. Ju duhet të bëni ndryshime të reja në jetën tuaj, do ndikojnë pozitivisht tek ju.

Gaforrja

Vendos një muzikë të gjallë me të cilën mund të vallëzosh. Është koha për të larguar humorin e keq dhe të argëtohesh. Do të zbuloni se sa më shumë të përfshiheni në diskutime intelektuale me njerëzit sot, aq më shumë do të besoni se jeta duhet të jetë argëtuese, jo vetëm lëndime dhe strese.

Luani

Kjo është një kohë jashtëzakonisht e mirë për ju dhe ka shumë pak gjëra që do të ndalojnë vrullin tuaj. Sytë e tu janë të gjallë me një shkëndijë që thotë se je gati të përballesh me botën. Besoni këtë për veten tuaj dhe të tjerët do të besojnë në ju. Ka shumë fat në anën tuaj sot, ndaj hidhni një kumar në një pjesë të caktuar të jetës suaj.

Virgjëresha

Kjo është një kohë e mirë për t’i shkruar gjërat. Dhurata më e mirë që mund t’i bëni dikujt është një shkrim, email, qoftë dhe një poezi dashurie. Ju jeni në gjendje të komunikoni shumë mirë kur i lini mënjanë emocionet tuaja dhe përqendroheni në atë që mendoni në vend të asaj që ndjeni.

Peshorja

Sot do jeni të mbushur plot me energji, duke e bërë shumë më të lehtë kryerjen e gjërave që duhet të bëni. Do të zbuloni se njerëzit janë më shumë se të etur për t’ju ndihmuar. Truku është të integroni aftësitë tuaja drejtuese me njohuritë e disponueshme nga njerëzit e tjerë. Ju do të krijoni një kombinim fuqish dhe force dhe do e vini në përdorim në çdo fushë të jetës tuaj.

Akrepi

Pengesat që i keni injoruar, befas fillojnë të zgjerohen përtej përmasave të arsyeshme. Kini kujdes nga ajo që thoni sepse fjalët tuaja mund të përhapen si flakë. Kjo nuk është çështje për të qeshur. Vështirësitë në botën tuaj ka të ngjarë të shfaqen dhe ju do ta gjeni egon tuaj të kërcënuar. Mundohuni të përmbani emocionet tuaja.

Shigjetari

Kjo është një ditë e mrekullueshme për ju dhe ju do të shkëlqeni nga koka te këmbët ndërsa rrezatoni botën tuaj të brendshme. Ju do të gjeni gëzim të thellë në rrethanat më të thjeshta, më të zakonshme. Nëse ju mbarojnë gjërat për të thënë, mos ngurroni të fishkëlleni një melodi, por kjo gjë nuk ka gjasa të ndodhë sot, pasi do të keni plot gjëra për të folur.

Bricjapi

Përpiquni të shijoni dhe zhurmën dhe qetësinë e ditës në vend që të tensionoheni. Kjo është një kohë e mirë për të vepruar me mendje dhe jo me zemër. Përshtatuni me atë që ju ndodh gjatë ditës dhe mendoni qartë pa u shqetësuar nga emocionet.

Ujori

Optimizmi juaj do të jetë frymëzues sot. Do të zbuloni se qasja juaj e qetë është e përshtatshme për t’u kujdesur për çdo çështje që lind. Bëni sa më shumë shaka dhe kujtojuni njerëzve të tjerë se nuk është e nevojshme t’i merrni gjërat aq seriozisht. Dielli po shkëlqen ndërsa parakaloni me krenari në rrugë me kokën lart.

Peshqit

Sfidat e vështira që kanë mbetur mënjanë ndoshta do të bëhen më të spikatura sot. Ekziston një mundësi e madhe që gjërat të shkojnë më së miri. Këto mund të kenë qenë të lehta si probleme për t’i zgjidhur që në fillim, por tani ju duhet të konsultoheni me dikë që është ekspert në zgjidhje e këtyre problemeve që keni. /tvklan.al