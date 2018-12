Horoskopi 22 Dhjetor 2018

Dashi-Në momentin e caktuar kërkoni këshillën e dikujt, para se t’i futeni një aksioni të ri financiar. Pas investimeve të mëdha, do të pasojnë shpërblimet e mira dhe rezultatet pozitive.

Demi- Është e mundur që partneri të shfaqë pakënaqësi apo të përpiqet t’ju bindë të mendoni ndryshe. Mundohuni që ta kapërceni shqetësimin apo krizën emocionale.

Binjakët-Do të mund të përfitoni nga ndikimi pozitiv i yjeve gjatë kësaj dite. Parashikohet një rikuperim i ndjeshëm në të gjithë sektorët, si në sferën profesionale, familjare dhe sentimentale.

Gaforrja-Duhet të mundoheni të përqendroheni në shëndetin tuaj psiko-fizik. Parashikohen polemika të shumta në sferën sentimentale, të cilat do të minojnë qetësinë tuaj.

Luani-Jeni në fazë kreative dhe është me rëndësi që t’i përcaktoni qëllimet tuaja financiare në marrëveshje me bashkëpunëtorët besnikë. Verifikoni informacionet e reja në skenën ekonomike.

Virgjëresha-Do të ndjeni nevojën për konfirmim si në fushën profesionale edhe në atë sentimentale. Nën ndikimin kritik të ditëve të kaluara, kjo e shtunë nuk do të jetë në ritmin e duhur.

Peshorja-Do të vijoni të demonstroni një gjendje nervozizmi në çdo sektor, sidomos në atë të ndjenjave dhe profesionit. Nën ndikimin e Hënës, do të arrini që t’ia dilni mbanë.

Akrepi-Parashikohet një periudhë mjaft e fortë rikuperimi në sferën profesionale. Pozitive do të jetë dita edhe sa i takon ndjenjave dhe raporteve familjare, duke arritur një sërë objektivash që i keni vendosur vetes.

Shigjetari-Do të vijoni të shfaqni një humor të përkeqësuar gjatë gjithë ditës. Do të përballeni me kritika të forta si në fushën e ndjenjave edhe në familje.

Bricjapi- Te vetja po nxisni kureshtjen kreative dhe vetëbesimin si aftësi plotësuese për avancim të shpejtuar profesional. Është e nevojshme që t’i zgjeroni dijet dhe horizontin.

Ujori-Do të nisni rikuperimin e një pjese të energjive gjatë kësaj dite, pas vështirësive të shumta të kaluara në çdo sektor. Fati do ju buzëqeshë si në jetën familjare edhe në atë profesionale.

Peshqit- Kushtojini kujdes takimeve të ndryshme, ofertave dhe kontakteve me botën e jashtme. Dikush është i gatshëm që t’i përkrahë apo t’i shpërblejë idetë tuaja origjinale. /tvklan.al