Horoskopi 22 Maj 2019

Dashi-Një person me të cilin punoni do t’ju sfidojë sot, por kjo nuk duhet të përbëjë asnjë lloj shqetësimi. Ju pëlqejnë t’ju venë në provë, ndaj përballuni dhe tregojini të tjerëve sa vleni.

Demi-Ndonjëherë keni tendencën t’i habisni njerëzit, si në rastet kur kërkoni t’i zbrisni me këmbë në tokë, ashtu edhe kur dëshironi të shihni fytyrën e tyre të çuditur. Megjithatë mos ekzagjeroni dhe mos thoni apo bëni diçka për të cilën mund të mos ju falin kurrë.

Binjakët-Sot do ta gjeni veten në një situatë në të cilën do të duhet të luftoni ose të largoheni. Sigurisht që opsioni më i mirë do të ishte ky i fundit, por nëse e keni të pamundur, atëherë mbani nën kontroll temperamentin dhe përpiquni që të zhbëni situatën.

Gaforrja-Nëse punoni vetëm sot do të bëni punë të mirë, por nëse bashkëpunoni me të tjerët, rezultatet do të jenë edhe më mbresëlënëse. Këtë periudhë ndjeni se mund të arrini gjithçka. Në fakt kështu është, por është më e lehtë kur këtë e bëni me një ushtri që ju ndjek nga pas.

Luani-Presioni me të cilin po përballeni kohët e fundit është diçka të cilën ia keni bërë vetes, me veprimet apo mosveprimet tuaja. Çfarë të bëni? Mund ta nisni duke hequr dorë nga disa prej projekteve të cilat i keni të vështirë t’i ndiqni.

Virgjëresha-Sot do të keni tërheqje ndaj dikujt që është shumë ndryshe nga ju, praktikisht ekstremi tjetër i juaji. Argëtohuni, por bëni kujdes dhe mos e merrni më seriozisht sa duhet këtë marrëdhënie. Ka pak gjasa që t’i mbijetojë kohës.

Peshorja-E dini çfarë doni dhe e dini se ku ta merrni dhe asgjë nuk do të mund t’ju pengojë. Nuk ka nevojë të tregoni të pamëshirshëm për ta arritur, por fokusohuni drejt objektivit dhe përjashtoni gjithçka tjetër.

Akrepi-Kjo është një nga ato periudhat kur duhet të merrni përsipër rreziqe, ndonëse shqisa juaj e gjashtë ju thotë se nuk është ide e mirë. Në fakt nëse nuk veproni me vendosmëri tani, të tjerët mund të fillojnë të kenë dyshime dhe kjo është diçka që nuk duhet ta lejoni.

Shigjetari-Nuk ka nevojë të ngrini zërin për t’u dëgjuar sot, përkundrazi. Sa më butë të flisni, aq më shumë të tjetër do t’ju dëgjojnë. Përse? Sepse do ta kuptojnë se jeni seriozë dhe ku ju jeni të tillë, nuk bëhet shaka.

Bricjapi-Shtyjeni veten përpara 24 orët e ardhshme, ashtu sikurse edhe të tjerët që keni pranë. Me pak sforco do të mund të merrni përfitime të mëdha. Ky është momenti i mirë për të mbyllur një projekt që do t’ju sjellë të ardhura të mira financiare.

Ujori-Ndiqni instiktet sot dhe përqendrojeni energjinë në atë që po punoni prej kohësh. Kjo është një nga ato ditë që mund të bëni shumë, ndaj mos e shpenzoni kot.

Peshqit-Sa më shumë shqetësoheni për gabimet sot, aq më shumë do të kenë tendencën që të dalin në pah. Ndaj largoni mendimet negative dhe besoni vërtetë që jeni në anën e fitores. Nëse e besoni do të jeni vërtetë./tvklan.al