Horoskopi 22 Nëntor 2022

22/11/2022

Dashi

Planetët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpejti do të jeni në një “histori” të re. Do t’ju duhet të bëni një bilanc të asaj që keni mësuar në javët e mëparshme. Se kush jeni ju lidhet me shkallën e paqes që keni në jetën tuaj dhe nëse keni arritur ose jo të zgjidhni disa konflikte. Pa dyshim, ju keni një dhunti për të qetësuar situatat e tensionuara.

Demi

Sot do të filloni të ndiheni më pak të rënduar nga konventat në jetën tuaj. Padyshim që keni zgjidhur disa nga problemet në marrëdhëniet tuaja. Do të ndiheni sikur jeni në një lloj rilindjeje gjatë ciklit të ardhshëm.

Binjakët

Agjitacionit social që ka qenë në jetën tuaj tre javët e fundit po i vjen fundi. Energjia qiellore do t’ju ndihmojë të mësoni disa mësime dhe të përgatiteni për ciklin e ardhshëm. Do të ishte mirë nëse do të kishit disa suksese dhe nderime sepse kjo do t’ju ndihmonte të përballeni me javët e ardhshme. Do të jetë një kohë meditimi dhe ndjesie paksa të shkëputur nga bota.

Gaforrja

Jeni të kënaqur me njerëzit që keni takuar? Zakonisht mund të përfitoni sa më shumë nga këto takime, por a ju zhgënjyen njohuritë tuaja politike? A ju çoi në drejtime që nuk dëshironit të shkoni? Përfitoni nga kjo pauzë për të marrë frymë dhe për të kuptuar se ku jeni sot dhe ku dëshironi të jeni nesër.

Luani

Ky është fundi i udhëtimit në të cilin keni qenë gjatë javëve të fundit. Padyshim që keni parë disa pamje interesante. Pavarësisht nëse keni qenë në një udhëtim të brendshëm apo të jashtëm, energjia kozmike do t’ju sjellë në një port të sigurt. Hapni çantat tuaja me kujdes, pasi ato janë të mbushura me thesare dhe suvenire. Ju do të dëshironi t’i vendosni ato nëpër shtëpi si kujtime të bukura.

Virgjëresha

Pas ngjarjeve të javëve të fundit, a dëshironi të vazhdoni të veproni si i njëjti person? Kjo është gjithmonë një pyetje e mirë për t’u bërë në një atmosferë qiellore si kjo e sotmja. Njerëzit në përgjithësi mendojnë se kanë një shans për të dalë nga sistemet dhe marrëdhëniet e vjetra. Por njerëzit gjithmonë hezitojnë ta bëjnë këtë për shkak të frikës për të ardhmen. Mos u lëkund. Hidhni hapat e mëtejshëm!

Peshorja

Dita e ardhshme duhet t’ju japë një mundësi për të analizuar ngjarjet e tre javëve të fundit. Do të nxirrni shumë përfundime të rëndësishme për jetën tuaj të dashurisë. Ju mund të arrini në përfundimin se çështjet kanë evoluar pak. Kjo është dekurajuese, me siguri, por mos i besoni shumë pamjes. Mos harroni, gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken.

Akrepi

Nëse ndiheni sikur nuk po bëni përparim të mjaftueshëm drejt qëllimeve tuaja, shfrytëzojeni këtë ditë për të korrigjuar qëllimin tuaj. Jeni i zhgënjyer me jetën tuaj të dashurisë? Ju mund t’i keni kushtuar shumë energji kohët e fundit pa parë shumë përfitime. Prisni edhe disa ditë përpara se të merrni ndonjë vendim drastik për të ardhmen.

Shigjetari

A ndiheni disi të mërzitur sot? Kjo nuk është aspak befasuese pasi dita ju shtyn të hidhni një vështrim të gjatë se çfarë po ndodh me jetën tuaj. Është sikur të kuptoni papritur se vendimet që merrni mund të kenë ndikime që arrijnë shumë larg. Por mos lejoni që kjo t’ju ndalojë të angazhoheni në një kurs veprimi. Bëhu aventurier!

Bricjapi

Është e mundur që ju jeni duke pyetur veten për një milion gjëra të ndryshme sot. A jeni mjaftueshëm i fortë për të marrë përsipër detyrat tuaja familjare? Jeni tërheqëse? Jeni i rëndësishëm? Sigurisht, të gjitha këto pyetje thjesht ju largojnë nga ankthi juaj. Mos u shqetësoni. Javët e ardhshme do të jenë më pak stresuese.

Ujori

Ndoshta vini re një lodhje sot. Ju keni qenë shumë më aktiv se zakonisht gjatë javëve të fundit. Keni komunikuar me njerëz të rinj, keni pasur përvoja të reja, keni marrë pjesë në takime virtuale dhe ndoshta keni bërë edhe udhëtime të shkurtra. Në planin afatgjatë, a do të plotësojë ndonjë prej tyre qëllimet tuaja? Kjo është pyetja që duhet t’i përgjigjeni sot.

Peshqit

Jeni të lodhur, Peshqit? Nuk është çudi. Jeni aq të etur për të qenë të dobishëm, saqë e keni bërë veten të rreckosur gjatë javëve të fundit. Siç mund ta keni vënë re, bota është kaq apatike tani saqë çdo lëvizje kërkon përpjekje të mëdha nga ana juaj. Pse të mos qetësoheni dhe të pushoni sot? Kjo do të ishte gjëja më e mençur dhe më e arsyeshme për të bërë. /tvklan.al