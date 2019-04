Horoskopi 22 Prill 2019

Dashi-Java do të nisë me luhatje të humorit dhe do të keni tendencën për t’ia zbrazur atyre që ju rrethojnë. Bëni kujdes pasi jo të gjithë do të kenë durim dhe mund ta gjeni veten duke u përballur me situata e konflikte të panevojshme.

Demi-Prej disa ditësh ju ka pushtuar një gjendje ankthi dhe nuk po gjeni momentin e duhur për të folur për atë që ju shqetëson. Ndërkohë e gjithë kjo gjendje po ju bën të paduruar, duke krijuar edhe situata të tensionuara. Përpiquni të kuptoni cili është vërtetë problemi.

Binjakët-Ndonëse mund të ndiheni krenarë për durimin që ju karakterizon, sot nuk do ta keni të lehtë për të qenë të duruar. Disa situata kërkojnë që të shpërtheni, e ndoshta ky moment ka ardhur. Megjithatë bëni kujdes, mos iu vërsulni njeriut të gabuar.

Gaforrja-Ata që ju rrethojnë do të kenë tendencën për të shpërthyer kudo dhe do ta gjeni veten duke pyetur se çfarë ka që nuk shkon. Megjithatë ka një anë të mirë, pasi këtë situatë mund ta shfrytëzoni në favorin tuaj. I njihni mirë ata që ju rrethojnë e kjo do të bëjë që t’i ktheni situatat në favorin tuaj.

Luani-Sa më shumë përpiqeni të kontrolloni të tjerët aq më të vështirë do ta keni për të arritur atë që dëshironi. Ndaj nëse taktika që keni zgjedhur nuk po funksionon ndoshta është ide e mirë të hiqni dorë.

Virgjëresha-Sot do të bashkoni forcat me një person që e vlerëson dhe mirëkupton natyrën tuaj. Keni fituar një vend të rëndësishëm në zemrën e këtij njeriu dhe marrëdhënia është reciproke, ndaj nuk ka nevojë të tregoheni të rezervuar.

Peshorja-Nuk keni frikë të punoni me shpirt për të qenë të suksesshëm. Ia keni dalë deri më tani dhe jeni në rrugën e duhur. Përpiquni të mos u mërzisni nga ata që zgjedhin rrugën e shkurtër.

Akrepi-Mund të mos e kuptoni sa shumë influenconi në humorin e të tjerëve, sidomos kur jeni të tensionuar. Ata përpiqen t’ju kuptojnë, por shpesh ia bëni punën e vështirë. Mësoni si t’i kontrolloni emocionet dhe të bëheni një lider i mirë.

Shigjetari-Duke zgjedhur anë krijoni armiq, ndaj përdoreni natyrën tuaj të butë për të qetësuar gjakrat. Mos u hidhni në mes të zjarrit pasi mund ta përkeqësoni situatën. Detyra juaj është që të qëndroni mënjanë.

Bricjapi-Kur bëhet fjalë për të drejtuar punën, jeni njeriu i duhur. Dini si ta motivoni grupin dhe arrini gjithnjë të gjeni zgjidhje, për gjithçka. Sot do të duhet të bëni pikërisht këtë.

Ujori– Sot mund të përballeni me situata të vështira që do t’ju venë në mëdyshje për mënyrën sesi duhet të silleni. Gjetja e një zgjidhjeje do të jetë e vështirë për shkak të egos së personave të tjerë. Kërkoni këshillë nëse keni nevojë.

Peshqit-Tregohuni të drejtpërdrejtë dhe flisni hapur kur shihni një padrejtësi. Nëse dikush thotë diçka fyese apo të pavërtetë mos e lini të kalojë pa u vënë re. Është e rëndësishme që të tjerët t’ju respektojnë. /tvklan.al