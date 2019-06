Horoskopi 22 Qershor 2019

Dashi-Sot do të jetë shumë e lehtë për të mërzitur ata që ju rrethojnë. Bëni kujdes pasi nuk do të jetë në të mirën tuaj. Situata është disi e tensionuar, ndaj mos u bëni shkak për më shumë probleme. Java që vjen do të sjellë një tjetër frymë.

Demi-Rreziku i vetëm këtë fundjavë është që mund të nxitoheni më shumë sa duhet dhe të përfundoni duke bërë figurë të sikletshme. Merrini gjërat me radhë dhe do të shihni se gjithçka do të shkojë për mrekulli.

Binjakët-Këtë fundjavë bëni diçka që t’i rikujtojë të tjerëve se kush jeni dhe përse duheni marrë seriozisht. Mos u shqetësoni nëse kaloni caqe, nuk ka asgjë për të pasur frikë. Shumë gjëra kanë nevojë për guxim.

Gaforrja-Mund të mos jeni me humorin më të mirë për të bërë kompromise momentalisht, por nuk keni zgjidhje tjetër. Sot do të përballeni me një çështje që kërkon bashkëpunim, pasi vetëm nuk do të mund t’ia dilni mbanë.

Luani-Nëse një mik apo i afërt thotë diçka që e dini se do të jetë e sikletshme, atëherë ndryshoni temë. Do të shihni se më vonë do t’ju falenderojnë, pasi do t’i keni kursyer situata të panevojshme e do t’i keni bërë nder.

Virgjëresha-Ekziston rreziku që diçka do të ndodhë dhe do t’ju vendosë kundër të tjerëve. Bëni kujdes çfarë thoni, si për çështje personale ashtu edhe ato personale.

Peshorja-Jeni me mendimin për t’i treguar vendin dikujt që ju ka mërzitur, por nuk është ide e mirë. Ruani qetësinë dhe mos lejoni që emocionet të kontrollojnë sjelljen tuaj, ose do t’ju bëjnë të kaloni cakun.

Akrepi-Është e domosdoshme që të merreni me ato anë të personalitetit që preferoni t’i mbani të fshehura. Të gjithë kanë atribute negative, ndaj mjaft e lodhët veten dhe mendoni për gjëra të tjera.

Shigjetari-Mos u bëni merak nëse nuk jeni popullor me të ata që ju rrethojnë, shqetësohuni që të mos humbisni asnjë qindarkë nga paratë për të cilat keni punuar me djersë.

Bricjapi-Sot do të jeni në humor për të bëra gjëra jo të zakonshme, ndaj tregohu krijues dhe mos qëndroni në shtëpi. Fundjava rezervon gjëra interesante, mjafton t’i shihni.

Ujori-Mund të mos ju vijë mirë nga dikush që do të vejë në dyshim çfarë po bëni sot. Mos e përjashtoni mundësinë që mund të kenë të drejtë. Mund t’ju kursejnë shqetësime të kota.

Peshqit-Kjo nuk është dita e duhur për të marrë përsipër rreziqe. Një moment që do të luani me fatin njëherë, rrezikoni ta gjeni veten duke bërë të njëjtën gjë sërish në mënyrë të përsëritur./tvklan.al