Horoskopi 22 Shkurt 2022

09:04 22/02/2022

Dashi-Do të qartësoni ndjenjat sot, si dhe do t’ju duhet të menaxhoni një situatë nervozizmi dhe lodhjeje. Nëse keni përkrah dikë, përfitoni dhe kaloni më shumë kohë bashkë. Shtyjini për më vonë problemet që mund të presin.

Demi-Yjet ju sugjerojnë që ta shfrytëzoni më mirë këtë ditë, për të planifikuar diçka të bukur për javën. Në dashuri është e rëndësishme që të bëni zgjedhje të arsyetuara mirë. Bëni kujdes dhe rrini me këmbët në tokë.

Binjakët-Do të dalin mundësi të shumta për të riparuar disa shkëputje në raportin në çift. Java duhet shfrytëzuar për të rikuperuar energjitë psikofizike. Angazhimi maksimal në punë, nuk ju ka lënë kohë për dashurinë. Bëni mirë që të rishikoni prioritetet tuaja.

Gaforrja-Yjet janë kundër jush sot e për pasojë do të jetë një ditë disi jo e favorshme për të lindurit e shenjës së Gaforres. Qëndroni sa më larg provokimeve pasi mund të humbni toruan. Në dashuri, duhet të jeni më shumë të përkushtuar.

Luani-Duket si një ditë e mbushur me mundësi. Shfaqja e ndjenjave ndaj personit që keni pranë do t’ju bëj të ndiheni mirë. Në dashuri, duhet të tregoni kujdes me personat e komplikuar. Ndërsa nëse jeni në një histori të qëndrueshme, mund të vijoni qetësisht.

Virgjëresha-Pritet të përballeni me shumë të reja sot. Saturni do të jetë në anën tuaj. Mos ju shmangni ndryshimeve vetëm prej frikës, pasi rrezikoni që të humbni emocione të bukura. Nëse jeni vetëm, kjo ditë parashikon mundësi të shumta për njohje të reja.

Peshorja-Hëna do të ketë ndikim mjaft të favorshëm për të lindurit e kësaj shenje. Gjatë kësaj dite mund të përballeni me disa situata në pritje. Sa u takon ndjenjave, do të ndjeni nevojën për të riparë situatën tuaj dhe dyzimin mes punës.

Akrepi-Do të jeni gjithë ide të reja për të ardhmen, të cilat duhet të nisni që t’i vini në jetë me shpejtësi. Nëse ka persona apo situata që ju shqetësojnë, ky është momenti për qartësim. Mërzia mbetet armikja për të lindurit e kësaj shenje.

Shigjetari-Gjatë kësaj jave duhet të shkëputeni nga çdo ngarkesë. Do të jeni të mbushur me konfuzion dhe nervozizëm si pasojë e zhvillimeve të ditëve të fundit. Do të përballeni me disa vështirësi ekonomike, ndaj mbani nën kontroll shpenzimet.

Bricjapi-Nervozizmi që parashikojnë yjet do të ndihet tek konfrontimet në punë. Veprimi i pavarur të mëson se asgjë nuk është e pamundur. Venusi do t’ju ofrojë mundësi të shumta sa u takon ndjenjave. Bëni kujdes ndaj personave të shenjës së Dashit, Gaforres dhe Shigjetarit.

Ujori-Për të lindurit e kësaj shenje parashikohet një ditë mjaft e frytshme. Duhet t’ju përkushtoheni më shumë çështjeve familjare. Duhet të rrini sa më larg një tensioni të akumuluar në punë. Lodhja mund t’ju pengojë të bëni gjithë çfarë dëshironi.

Peshqit-Ankthi dhe tensioni i akumuluar gjatë ditëve të fundit do të zhduket dhe ju do e gjeni veten më të fuqishëm. Do të kaloni çdo pengesë. Nëse në punë keni një projekt me rëndësi, mundohuni ta shtyni për pak më vonë./tvklan.al