Horoskopi 22 Tetor 2022

08:33 22/10/2022

Dashi – Do të keni gjendje pozitive dhe do të tërhiqni vëmendjen e të tjerëve. Në ambientin e punës do të jeni shumë karizmatikë.

Demi – Ju dhe personi i zemrës mund të qetësoheni dhe të argëtoheni sot. Keni mundësi që të kaloni një ditë të qetë. Dilni jashtë dhe bëni atë që doni. Të dy shijoni së bëri gjëra së bashku. Sekretet mund t’i diskutoni më vonë, ndërsa për momentin mundohuni të shijoni ditën.

Binjakët – Reflektoni sa më mirë përpara se të veproni sidomos në çështjet e zemrës. Në aspektin profesional kjo periudhë rezulton të jetë pozitive.

Gaforrja – Njerëzit mund t’ju japin mundësinë e madhe që të qeshni dhe të argëtoheni sot. Keni mundësi që të ndërveproni me një person që do t’iu duket tmerrësisht shumë argëtues. Çdo gjë mund të ndodhë. Mund të filloni të ndjeni flutura në stomak.

Luani – Një moment impulsiviteti do t’ju bëjë të arrini të thoni gjëra që nuk i mendoni në të vërtetë. Bëni kujdes dhe mos jini të vrazhdë me personat që doni.

Virgjëresha – Nuk duhet t’u jepni rëndësi fjalëve të kolegëve tuaj, por duhet të ecni përpara. Në dashuri kërkoni një mënyrë të re për të shprehur ndjenjat.

Peshorja – Sot do të arrini të kënaqni partnerin me ushqimin. Të dy e shijoni shumë kohën që kaloni së bashku duke ngrënë. Mund ta përdorni këtë natë për të krijuar pak nostalgji romantike. Do të jenë momente që nuk do të harrohen kurrë.

Akrepi – Sot do të provoni emocione të forta kur të vizitoni një ambient ndryshe nga ata që keni zbuluar më përpara.

Shigjetari – Nëse keni qenë pa humor me personin e zemrës kohët e fundit, kjo nuk ka për të ndodhur sot. Keni për të qenë partneri më i mirë në botë. Keni një mundësi të jashtëzakonshme për ta treguar këtë pavarësisht gjithë të këqijave.

Bricjapi – Duhet ta mbani situatën ekonomike nën kontroll se rrezikoni të hyni në borxhe. Në punë do të keni përmirësime dhe do të veproni me zgjuarsi.

Ujori – Sot mund të vuani nga një akumulim i lodhjes, yjet ju sugjerojnë që të kurseni energjitë tuaja në mënyrë që t’i përdorni në një moment tjetër.

Peshqit – Kur shkoni në limite mos i lini të tjerët që të mendojnë se ku ju sollën. Sot do të keni aventura të mëdha romantike. Do ta dëshironi të gjithë lojën që po bëhet pasi në fund të fundit ju bën mirë për veten. /tvklan.al