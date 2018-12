Horoskopi 23 Dhjetor 2018

Dashi- Kjo ditë do të jetë shumë e volitshme për bashkëpunime në planin ekonomik. Për shumë projekte të reja do të keni përkrahjen e bashkëpunëtorëve. Do të keni mundësinë që të realizoni atë ide që prej një kohe të gjatë e keni ëndërruar.

Demi- Përfitimet financiare do të dyfishohen për ju, edhe pse do të shpenzoni dyfishin e tyre. Kini kujdes nga fjalët e ëmbla të një personi. Fjala është për personin, i cili dëshiron vetëm t’ju shfrytëzojë.

Binjakët- Mos nxirrni konkluzione të gabuara nga një qëndrim kontradiktor i partnerit/es, por përpiquni të kuptoni motivimin. Midis angazhimeve private dhe profesionale do të keni pak kohë për vete, edhe nëse rigjenerimi i energjive tuaja do t’ju bëjë mirë.

Gaforrja- Për çështjet e zemrës ju keni ndjenjën e të qënit në një bllokim, por dashuria e partnerit/es do t’ju kthejë në realitet. Mundësitë e reja do t’ju vënë në konkurrencë dhe ju duhet të jeni në gjendje për të goditur objektivin për të dalë prej saj.

Luani- Mos iu ktheni një historie të vjetër dashurie, sidomos mos bëni krahasime të rrezikshme me atë të tanishmen.

Shkoni përpara me projektet tuaja, edhe nëse ato shkaktojnë zili dhe xhelozi, do të keni kënaqësi të mëdha.

Virgjëresha- Hëna ju fton të përfitoni nga atmosfera e favorshme astrale për të bërë projekte çiftesh. Sot, puna dhe biznesi nuk janë në krye të mendimeve tuaja, por ka gjëra për të përfunduar edhe nëse është e diel.

Peshorja- Ju keni ide të mrekullueshme në lidhje me projektet personale, prandaj mos lejoni që ju të ndikoheni nga opinionet e kundërta. Sfera profesionale do të ngadalësohet, por nuk është faji juaj, së shpejti gjithçka do të kthehet në normalitet.

Akrepi- Sot ju presin momente emocionuese për të gjithë, veçanërisht për ata që kanë dashurinë për tu mbështetur dhe kultivojnë. Ngjitja në sukses kërkon përpjekje edhe për të hequr dorë nga disa gjëra, ju duhet të kërkoni një ekuilibër.

Shigjetari- Shmanguni duke mos e shndërruar në një dramë një grindje të thjeshtë me të dashurin/ën tuaj, nëse doni të izoloni veten jeni ju ata që duan ta bëjnë këtë. Sot mund të keni disa reflektime mbi situatën tuaj të punës dhe të arrini në konkluzione.

Bricjapi- Humori do të jetë i lartë dhe dita ju jep momente intensive me gjysmën e ëmbël. Gëzimi për të jetuar në harmoni me të dashurin/ën për ju është gjithçka! Në punë, do të gjeni bashkëpunime të reja për t’u rritur.

Ujori- Disa tensione të vogla rrinë pezull në sferën private, hetoni përpara se të akuzoni. Gëzojini festimet në këtë moment dhe shtyni vendimet e rëndësishme më pas. Në aspektin profesional, ju jeni duke punuar shumë për të gjetur një zgjidhje për një problem pune.

Peshqit- Shkoni në atë ambient ku do të jeni më të relaksuar. Por për të pushuar, zgjidhni vetëm orët e mbrëmjes, sepse gjatë ditës duhet të kryeni detyrimet e shumta që keni. Përqendrohuni vetëm te punët më kryesore. /tvklan.al