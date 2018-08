Horoskopi 23 Gusht 2018

Dashi –Duket se dita sot do të jetë shumë pozitive për ju dhe do merrni vetëm lajmë të mira që do ju gëzojnë pa masë. Një propozimi i ri që mund t’ju vijë duhet marrë në konsideratë.

Demi–E keni paksa të vështirë të çliroheni përfundimisht nga dikush, apo nga makthet që ju shkakton prezenca e dikujt, por me ndihmën e një miku do t’ia dilni mbanë. Mundohuni të jeni më objektivë.

Binjakët–Sot do të jeni në tension ndërkohë që nga ana tjetër ushqen mosmarrëveshjet me të tjerët, që mund të kthehen për hiçgjë në konflikte. Më pragmatikë në punë.

Gaforrja–Edhe pse kënaqësitë që prisnit nga puna juaj në këtë periudhë nuk janë edhe aq të mëdha, nuk duhet të pezmatoheni, pasi do t’i keni në të ardhmen.

Luani–Pozicioni i yjeve të mirë për ju sot, do të bëjë që dita të jetë mjaft pozitive si në drejtim të punës ashtu edhe në planin afektiv. Ndjeheni pak të lodhur? Do të kalojë.

Virgjëresha–Duket se sot do të jetë një ditë e vështirë për ju, pasi në përgjithësi yjet i keni “opozitarë”. Telashet që do ju dalin rrugës nuk mund t’i përballojë dot i vetëm.

Peshorja–Duhet të shpejtoni për të realizuar një objektiv apo thjesht për të mbaruar një punë që e keni lënë përgjysmë, pasi situata yjore po bëhet gjithnjë e më e pafavorshme. Hëna ju “gudulis” ambicien.

Akrepi–Një situata e paqartë yjore mund të bëjë që të jeni edhe ju disi konfuzë, por kjo mund të jetë vetëm për orët e para të ditës së sotme, pasi më vonë gjërat do të ndryshojnë.

Shigjetari–Sot do të jeni plot tension, prandaj përgatituni për një ditë plot stres e lodhje, që do të sjellë jo pak pështjellim edhe në raportet ndërpersonale. Merrini gjërat me qetësi.

Bricjapi–Bëni mirë të suportoni të gjitha problemet që do të përballeni sot. Një njeri i afërt do ju mbushë më energji pozitive, për të përballuar ritmet stresuese të punës suaj.

Ujori–Edhe pse po kaloni një periudhë deri diku të qetë, kujdes, sepse “Hëna” mezi pret të hyjë në shenjë për t’ju “ngatërruar”., sidoqoftë, favorizojnë lidhjet e reja sentimentale.

Peshqit–Ndryshimi që sapo kanë filluar do të jetë mjaft pozitive për ju, pasi do ju sjellin një ndryshim të ndjeshëm në raportet e tensionuara me partnerin./tvklan.al