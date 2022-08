Horoskopi 23 Gusht 2022

Shpërndaje







08:26 23/08/2022

Dashi- Dita e sotme pritet të jetë jo edhe aq e mirë. Duhet të tregoheni pak më të durueshëm, pasi pjesa e dytë e ditës do të ndryshojë pozitivisht.

Demi- Sot do të jetë një ditë përgjithësisht pozitive. Arritja e një suksesi sado të vogël duhet t’ju stimulojë më tepër për të ardhmen tuaj.

Binjakët- Do të ketë përmirësime të njëpasnjëshme në jetën tuaj në çift. Gjërat do të fillojnë më në fund të vihen në vijë dhe do të ndiheni më të qetë. Në lidhje me financat, duhet të menaxhoni më mirë të ardhurat për të stabilizuar gjendjen.

Gaforrja– Në dashuri, përpiquni të zgjidhni një problem sepse nuk mund të gjeni harmoninë e duhur. Në punë, nuk është koha e duhur për projekte të reja. Herë pas here mund ta rishikoni këtë!

Luani– Në dashuri një nga ju po përpiqet të flasë, të sqarojë diçka që nuk shkon. Në punë nuk ju mungojnë idetë dhe java e ardhshme do të jetë produktive!

Virgjëresha- Hëna është në anën tuaj, ndaj dashuria po shkon mirë. Në punë ditët janë interesante, sidomos nëse keni në mendje një projekt të ri!

Peshorja- Dita juaj do të karakterizohet nga një gjendje mjaft e mirë psikofizike. Ndjenja e protagonizmit mund t’ju dëmtojë.

Akrepi- Pas një periudhe mjaft intensive, situata duket më e qetë dhe kjo gjendje do të reflektohet edhe te ju. Me ndihmën e dikujt sot mund të arrini një objektiv të rëndësishëm.

Shigjetari- Fundi i muajit do të jetë i veçantë për dashurinë. Në punë nuk mungojnë lajmet dhe projektet e mëdha janë në prag!

Bricjapi– Do të jeni shumë të kthjellet sot dhe do të dini si të veproni në çdo lloj situate. Në planin financiar do të arrini ta stabilizoni situatën. Çdo gjë ka për të shkuar për mrekulli.

Ujori- Në dashuri, kini kujdes nga marrëdhëniet me të lindurit në shenjën e Dashit dhe Gaforres. Në punë, përpiquni të jeni të duruar për sa i përket sferës ekonomike, pa merak se zgjidhjet do të vijnë!

Peshqit– Çdo gjë do të ndriçojë sot në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin do të jetë e jashtëzakonshme. Në planin financiar do të merrni vendime që do të përmirësojnë shpejt situatën. /tvklan.al