Horoskopi 23 Maj 2019

Dashi – Duhet të kuptoni që një ditë ka vetëm 24 orë dhe përpjekja për të përfunduar gjithçka brenda një dite, mund të krijojë kaos. Në vend të kësaj, qetësohuni, kështu mund të përfundoni më shumë punë.

Demi – Rezistoni tundimit për të tallur pikëpamjet e të tjerëve sot. Mund të duket idiote, por nga vendndodhja e tyre pikëpamjet e tyre mund të jenë të drejta. Opinionet mbani për vete.

Binjakët – Përpiquni të mos bëheni shumë seriozë mbi pritshmëritë tuaja sot. Mos u stresoni mbi ato që keni për të bërë. Nëse i merrni gjërat më shtruar mund të përfundoni edhe detyrat më të vështira.

Gaforrja – Një prej personave me të cilët punoni mund të kthehet kundër jush sot pa asnjë shkak. Kushdo që ju thotë “më beso”, është për të mos i besuar.

Luani – Do të keni tundime për të bërë gjëra irracionale sot. Pse? Sepse nuk keni absolutisht asnjë ide. Jeni në humor për të bërë gjëra të cilat ata rreth jush nuk i presin.

Virgjëresha – Në asnjë mënyrë mos u përpiqni të qetësoni dikë që po ju nxjerr telashe. Kjo vetëm do u japë zemër. Por mos u bëni as me nerva po ashtu. Qëndroni i qetë dhe thjeshtë mos qëndroni pranë tyre.

Peshorja – Nëse ajo që ju thotë një shok, apo koleg sot nuk ju duket e vërtetë, sigurohuni që jeni të mbrojtur. Mbani për vete dyshimet dhe nën asnjë rrethanë mos jepni përshtypjen se besoni çdo fjalë që ata thonë.

Akrepi – Mund ta keni të vështirë të vendosni nëse gota është gjysmë plot, apo gjysmë bosh. Shikoni anën e ndritshme nëse mundeni, por dyshimet do të mbeten. Jeni njeri mbi të gjitha.

Shigjetari – Dikush me të cilin keni pasur marrëveshje do të largohet nga ju. Mundësitë janë që të përballeni. Bëjeni. Sapo t’ia keni thënë në sy të gjitha njëri-tjetrit, do ta respektoni sërish njëri-tjetrin.

Bricjapi – Duhet të bëni kujdes çfarë thoni, veçanërisht kur keni të bëni me persona mbi ju sa i përket karrierës. Ata mund të mos e vlerësojnë kriticizmin tuaj, megjithëse e shprehni butësisht.

Ujori – Ka një rrezik real se do ta teproni me punë sot. Do të shtyni shumë në të gjitha frontet dhe mund të dëmtoni veten. Edhe ju keni kufij Ujor, si të gjithë të tjerët.

Peshqit – Qëndroni larg ekstremeve, si në jetën personale ashtu edhe në punë. Nëse e gjeni veten duke u zemëruar me dikë në pozitë, largohuni. Nëse situata përshkallëzohet, mund të jeni ju ai/ajo që e pëson. /tvklan.al