Horoskopi 23 Mars 2023

Shpërndaje







08:53 23/03/2023

Dashi-Klima e gëzuar dhe e gjallë e ditës me Saturnin në Ujor ju jep energji dhe shpirt argëtimi veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë. Me Venusin pozitiv do të gjeni një mënyrë për të kapërcyer shumë vështirësi të vogla dhe të mëdha që mund të hasni në rrugën tuaj sot.

Demi-Do të jeni shumë të duruar dhe do të keni një përqendrim të madh në punë. Do të arrini që të përmbyllni në kohë projektin që u është caktuar nga eprorët. Në mbrëmje mund të merrni një lajm të mirë.

Binjakët-Një ditë dinamike parashikohet kjo e sotmja. Me energjinë dhe besimin që keni, do të jeni në gjendje të ofroni zgjidhjet e duhura për shumë çështje që ju shqetësojnë për një kohë të gjatë.

Gaforrja-Duhet t’ia kushtoni gjithë këtë ditë relaksit psikologjik dhe fizik, keni nevojë për të rigjetur veten. Kjo gjë vlen edhe në sektorin e dashurisë, ku kohëve të fundit ka pasur probleme, të cilat kanë minuar besimin në çift.

Luani-Nuk keni asnjë arsye t’i zhgënjeni njerëzit edhe nëse keni lajme të këqija për të dhënë. Dilni para tyre dhe tregojuni në sy çfarë po ndodh. Ndershmëria është gjithmonë politika më e mirë.

Virgjëresha-Nëse jeni të angazhuar në një lidhje, prisni që të merrni të njëjtin përkushtim nga partneri. Nëse jeni vetëm, sot gjërat mund të ndryshojnë. Do të keni mundësinë të njihni njerëz të rinj, ose t’i shihni ata që njihni me sy tjetër.

Peshorja-Udhëtimi i një Venusi të bukur vazhdon në shenjën miqësore të Ujorit për të ndriçuar ditën tuaj me një notë butësie dhe lehtësie. Është e vërtetë që ende forca të ndryshme qiellore po ju mbytin, por duke pasur planetin e fatit dhe dashurisë në një cep të dobishëm, nuk keni pse të shqetësoheni.

Akrepi-Një ditë e bukur do të jetë kjo e martë për ju. Në punë gjithçka do të shkojë mirë dhe do të keni situatën nën kontroll. Edhe në familje do të gjeni sërish gjuhën e përbashkët dhe do të kaloni momente të lumtura.

Shigjetari-Sot është një ditë e mirë për të mbyllur disa detyrime që kanë mbetur pas. Mos i neglizhoni.

Bricjapi-Qetësia dhe relaksi duhet të jenë prioritetet e ditës. Pas një jave problematike, përfundoni nga kjo fundjavë për t’u rigjeneruar, për të qenë të qetë dhe për të rifituar ekuilibrin. Mos e ktheni më kokën pas.

Ujori-Kini kujdes në marrëdhënien tuaj me njerëz që nuk ndajnë me ju pikëpamjet e tyre mbi jetën. Nuk ka asnjë arsye pse të kaloni shumë kohë me ata.

Peshqit-Shoqëri të reja do të bëjnë që jeta juaj të marrë një kthesë interesante. Megjithatë kjo do të sjellë ftohje me miq të vjetër që mund t’ju shkaktojë edhe mërzi. Ky është një proces natyral dhe duhet ta pranoni dhe të shkoni me rrymën. Ku i dihet, mund të krijoni njohje të reja më interesante./tvklan.al