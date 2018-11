Horoskopi 23 Nëntor 2018

Dashi – Kjo qartësisht nuk është koha e duhur për të marrë vendime të nxituara. Mendoni po ashtu se ju nuk jeni të detyruar të thoni gjithçka që mendoni.

Demi – Megjithëse mund të mos ndiheni rehat, mos u dorëzoni përballë vështirësive që ju dalin para. Mund të mos jetë eksperiencë tepër e bukur, por mund të mësoni dhe të dilni më të përgatitur mendërisht nga kjo situatë.

Binjakët – Sot do të jeni më emocionalë se zakonisht, megjithëse shumë shpesh i kontrolloni ndjenjat. Thojeni me zë të lartë se çfarë ju bën të ndiheni më mirë.

Gaforrja – Mund ta keni mbledhur mendjen top për të bërë diçka, por planetet ju paralajmërojnë se do ju duhet të ndryshoni mendje sot ose nesër. Mos u përpiqni të shmangni të pashmangshmen. Edhe ju e dini se keni bërë një lëvizje të gabuar.

Luani – Nuk jua ndjen fare se çfarë mendojnë të tjerët për veprimet tuaja, por kjo sjellje mund t’ju dëmtojë. Dëgjoni çfarë kanë për t’ju thënë të tjerët sot. Ndoshta, mund t’ju shpëtojnë nga vetja juaj.

Virgjëresha – Nuk do të jeni në gjendje të kontrolloni gjithcka ndodh sot, as në jetën personale dhe as në frontin e punës, kështu që shkoni me rrjedhën. Duhet të adoptoheni që të shpëtoheni.

Peshorja – Mund të keni dyshimet tuaja në lidhje me një person të caktuar, por mos i bëni publike sot. Ka mundësi që gjithçka e keni kuptuar gabim. Nëse veproni sot, mund të dukeni keq më vonë.

Akrepi – Duhet të kujdeseni ekstremisht për paratë tuaja sot. Një gabim i vogël financiar sot, mund të kthehet në një gabim të madh me kalimin e kohës. Ju e dini se sa shumë urreni të humbi para.

Shigjetari – Pa marrë parasysh se sa shumë do të përpiqeni të silleni mirë me partnerin apo të dashurit tuaj sot, ata nuk do të duan t’ia dinë për momentin. Ju mund të bëni të njëjtën gjë ose mos u shqetësoni shumë për pasojat. Nesër gjithçka do të kthehet në normalitet.

Bricjapi – Nëse hasni vështirësi të mbani ritmin me punën tuaj, atëherë duhet të lini mënjanë krenarinë dhe të pyesni për ndihmë. Fakti është se ju keni marrë shumë përsipër në një kohë të shkurtër dhe tani duhet të paguani për këtë. Do të mbijetoni.

Ujori – Sot jeni shumë kreativë, por duhet të hiqni dorë nga ideja se mund të bëni gjithçka vetë. Nëse ia vlen të bëni një projekt, atëherë bëjeni me njerëz që mendojnë si ju.

Peshqit – Duhet të ruheni gjatë të gjithë kohës, si në shtëpi ashtu edhe në punë. Nëse disa njerëz arrijnë mbi re emocionalisht menjëherë, mund të bjerë mbi ju detyra t’i zbrisni me këmbë në tokë. /tvklan.al