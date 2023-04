Horoskopi 23 Prill 2023

08:30 23/04/2023

Dashi-Parashikimi qiellor i sotëm prodhon surpriza pozitive, veçanërisht në familje. Ndikimi i planetëve do t’ju japë më shumë hapësirë dëshirave tuaja gjatë kësaj dite. Po ashtu parashikohen mundësi të reja interesante, si për sa i takon sektorit profesional ashtu dhe atij sentimental.

Demi-Duhet të tregoheni më të duruar. Do të keni shumë dëshirë për të dashuruar, për të qëndruar me të tjerët dhe për të buzëqeshur.

Binjakët-Sot ju mund të zgjidhni problemet e ndryshme që ekzistojnë në periudhën e fundit të jetës tuaj me qetësi dhe ekuilibër, pa i çuar situatat në ekstreme.

Gaforrja-Bëni diçka që frymëzon pasionin brenda jush. Mos u dekurajoni nga pengesat, por përpiquni të motivoheni. Përdorni disiplinën dhe durimin për të vendosur planet tuaja në punë.

Luani-Venusi do ndikojë pozitivisht sot në jetën sentimentale të çifteve. Do tregoheni më të kuptueshëm me partnerin dhe nuk do i kërkoni atij gjëra të pamundura. Në planin financiar do iu jepet mundësia të kryeni transaksione te rëndësishme dhe situata do jetë përsëri e qëndrueshme.

Virgjëresha-Mos imagjinoni në çdo kohë se ëndrrat tuaja janë rrënuar. Edhe nëse keni nevojë të mendoni sërish planet tuaj pas atyre që kanë ndodhur, do të ishte një gjë e mirë. Edhe nëse e keni të kufizuar të udhëtoni këtë fundjavë mos u trishtoni sepse kthimi i dikujt do t’ju lumturojë pamasë.

Peshorja-Sot do të tejkaloni mundësitë tuaja. Tashmë mund të qëndroni të qetë dhe të mos e teproni në asnjë sens, keni marrë pak kurajo dhe kjo do t’ju ndihmojë edhe me shumë. Tashmë mjafton të që vijoni të ecni drejt, për të arritur synimet që i keni caktuar vetes.

Akrepi-Sot mund të lini pas krahëve disa momente stresuese, duke shënuar rikuperim të ndjeshëm në sferën profesionale dhe sentimentale. Megjithatë humori nuk do të jetë në kulmin e tij. Dalja me miqtë do t’ju ndihmojë.

Shigjetari-Do të jetë një ditë mjaft pozitive ku gjërat që dukeshin se nuk ecnin do të marrin një drejtim interesant. Do të përjetoni emocione të bukura, ndaj lëreni veten të lirë për të shijuar çdo moment.

Bricjapi-Ju mund të zbuloni se shumë gjëra nuk ndryshojnë siç dëshironi, por kjo nuk do të thotë që duhet të ndaloni të përpiqeni t’i përmirësoni ato.

Ujori-Kjo nuk është ditë e zakonshme, pasi mundësi të reja po ju presin. Hidhini pas krahëve çështjet e së kaluarës dhe përqendrohuni tek e ardhmja. Do të keni surpriza dhe emocione të reja.

Peshqit-Do të jeni në një gjendje shpirtërore dhe të lëvizni lirshëm. Nuk do të ishte një ide e keqe për të mbajtur linjat e komunikimit të hapura dhe të prisni zhvillime të mëtejshme nga jashtë qytetit. Ditë e qetë si për beqarët ashtu edhe për ata që janë në një marrëdhënie. Financat do arrini t’i stabilizoni./tvklan.al