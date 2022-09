Horoskopi 23 Shtator 2022

Shpërndaje







08:38 23/09/2022

Dashi

Rrethanat mund të prishin dëshirën tuaj për t’u bashkuar me një partner sot. Detyrimet e punës ose familjare mund të ndërhyjnë. Nëse partneri juaj ju lutet, mos filloni ta fajësoni. Kjo nuk do të ndihmojë. Planifikoni të takoheni një ditë tjetër. Mungesa ju forcon më shumë dashurinë.

Demi

Familja që do të thotë shumë për ju mund ta bëjë shtëpinë tuaj një vend edhe më të ngrohtë dhe më komod. Ndoshta do të shpenzoni shumë kohë për ta rregulluar atë në mënyrë që të merrni komplimente të sinqerta. E vetmja negative mund të jetë se partneri juaj aktual mund të mos jetë aty për shkak të rrethanave. Shijojeni vizitën dhe ftoni familjen tuaj të kthehet kur partneri juaj të jetë atje, nëse është e mundur.

Binjakët

Një telefonatë e gjatë por e nevojshme nga një mik i ngushtë apo nga partneri mund të vijë sot në punë. Çështjet me shqetësim të menjëhershëm kërkojnë zgjidhje. Ju mund të jeni të shqetësuar që jeni në orar pune, por ju duhet ta bëni këtë bisedë tani. Ndoshta nuk do të ketë efekte negative afatgjata, kështu që bëni atë që duhet të bëni. Do të ndiheni shumë më mirë.

Gaforrja

Sot mund të zbuloni një talent të pashfrytëzuar më parë. Kjo mund të jetë emocionuese, por ndoshta do të duhet paksa të mësoheni. Përpjekjet tuaja të para mund të jenë paraprake dhe të pasigurta, por kjo është ajo që zakonisht ndodh kur mësoni një aftësi të re. Mos u dekurajoni akoma! Jepini vetes kohë. Më në fund, me siguri do t’ju pëlqejë ajo që bëni.

Luani

Sot do keni një pamje eterike, mistike që tërheq vëmendjen e të huajve dhe miqve tuaj. Mund t’ju duket shqetësuese, veçanërisht nëse njerëzit bëhen shumë të vëmendshëm ose nëse partneri bëhet xheloz. Relaksohuni dhe shijojeni gjithsesi. Është e panevojshme të thuhet, kjo është një ditë e mrekullueshme për të blerë rroba online!

Virgjëresha

Telefoni juaj mund të duket i përhumbur sot. Shumë njerëz kërkojnë të komunikojnë me ju dhe këmbëngulin se ju kanë telefonuar, ndërkohë që në telefon nuk keni asnjë thirrje. Ndoshta nuk ka ndonjë forcë të mbinatyrshme , por mund të jetë një ide e mirë ta çoni telefonin në servis, pasi mund të ketë probleme.

Peshorja

Mund të nevojitet një rivlerësim i objektivave tuaja financiare tani. Disa nga pritjet tuaja mund të jenë joreale dhe mund t’ju duhet t’i shikoni ato në një këndvështrim më praktik. Kjo nuk do të thotë se ato nuk do të ndodhin, thjesht se ato mund të zgjasin pak më shumë sesa do të dëshironit. Mendoni si një mundësi për të zhvilluar durimin. Ripunoni buxhetin tuaj.

Akrepi

A jeni të tërhequr romantikisht nga dikush që njihni përmes punës, Akrepi? Nëse po, kjo nuk është një kohë e mirë për ta ndjekur atë. Është e qartë se ju mund ta mbani zemrën në mëngë. Kjo mund të jetë shqetësuese për mikun tuaj dhe mund të sabotojë rezultatet që ju prisni. Jini të durueshëm dhe lërini marrëdhëniet të zhvillohen. Ndjenjat tuaja mund të jenë të ndërsjella!

Shigjetari

Frymëzimi për të shkruar, muzikë, vizatim, pikturë ose aktivitete të tjera krijuese mund të qëndrojë jashtë mundësive sot. Idetë e shkëlqyera mund të shfaqen në kokën tuaj dhe të dalin po aq shpejt. Mënyra e vetme për të shmangur zhgënjimin e humbjes së ideve të mrekullueshme është t’i shkruani ato sapo të vijnë. Mbajtja e shënimeve gjithashtu mund të stimulojë frymëzim të mëtejshëm. Shkoni për të!

Bricjapi

Sot mund të takoni një mik të vjetër dhe papritmas ta shihni atë në një këndvështrim tjetër. Një tërheqje romantike, sensuale që kurrë nuk e kishit besuar se ishte e mundur, mund të shfaqet papritur. Mundohuni të vlerësoni nëse ky person ndihet në të njëjtën mënyrë. Nëse po, planifikoni një takim. Mos e fshini këtë mundësi sepse e keni etiketuar këtë person si “mik”.

Ujori

Një marrëdhënie dashurie aktuale ose e mundshme mund të hasë në pengesa. Nëse njëri prej jush është kokëfortë, kjo mund të kthehet në një luftë të pakëndshme për pushtet. Përpiquni të zgjidhni një kurs veprimi që krijon një situatë fituese kështu që asnjëri prej jush të mos ndihet i kompromentuar. Në këtë mënyrë, zhvillimi i marrëdhënies suaj do të përparojë në vend që të kthehet prapa.

Peshqit

Një mundësi për të rritur të ardhurat tuaja duke punuar në një mënyrë artistike ose inovative mund të vijë sot. Mund të përfshihen teknologji si filmi ose grafika kompjuterike. Ju mund të keni dyshime për aftësinë tuaj për ta marrë këtë, por kjo është vetëm pasiguria juaj. Mos ki turp. Kini pak besim tek vetja. /tvklan.al