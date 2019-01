Horoskopi 24 Janar 2019

Dashi– Nëse jeni familjarë dhe keni një fëmijë, bëni kujdes pasi do të keni telashe të shumta. Puna juaj orar pa ora do të shkaktojë konflikt në familjen tuaj. Duhet të rregulloni oraret përndryshe situata do të përkeqësohet.

Demi – Njerëzve që u besuat më shumë do ju kthejnë shpinën. Kjo do ju trishtojë dhe do të kaloni një gjendje shumë të rëndë shpirtërore. Mos e lëshoni veten, më në fund do të kuptoni se me keni jeni shoqëruar dhe keni shpenzuar vitet të tërë. Kjo do të jetë vetëm një situatë e përkohshme.

Binjakët – Sot do të krijoni një lidhje të veçantë emocionale me një person. Kjo do ju kënaqë shumë dhe pjesa më e madhe e ditës do të jetë plot emocione. Rrugës do të përballeni me disa probleme të vogla, por mos e lëshoni veten.

Gaforrja – Nuk do të keni një ditë produktive edhe pse do të përpiqeni shumë të bëni të pamundurën. Bëni kujdes me sjelljen që shfaqeni në familje. Mos u tundoni shumë nga njerëzit e panjohur se do e gjeni veten në telashe.

Luani – Fati nuk është në anën tuaj, prandaj lërini gjërat të rrjedhin vetë. Nuk mund të bëni më shumë sesa ju takon. Gjërat do të vini në momentin që ju nuk e prisni. Një darkë mes miqsh do ju bëjë të ndiheni më mirë.

Virgjëresha – Vështirësi të shumta financiare do bëjnë që humori juaj të jetë në “doza” shumë të vogla. Edhe pse miqtë do bëjnë të mundurën që të qeshni dhe të harroni telashet. Një marrëveshje biznesi do të nisë dhe kjo është më e mira që mund t’ju ndodhte.

Peshorja –Gjithë ditën do e kaloni pranë familjes dhe njerëzve të afërt. Ju kishte munguar shumë ky lloj argëtimi dhe lumturie. Në fund të ditës do të merrni një vendim që do ja u bëjë më të thjeshtë jetën.

Akrepi – Një udhëtim do të shfaqet në horizont dhe kjo e bëjë ditën tuaj të hareshme. Kur bëhet fjalë për udhëtime ju nuk dini të thoni jo. E kush e njeh artin e balancimit më mirë se ju? Fati është në anën tuaj.

Shigjetari –Kjo e enjte është dita juaj e madhe, pasi do të merrni në dorë një projekt që e kishit pritur prej shumë vitesh. Momenti është ky, dhe mos humbisni kohë, por shijoni frytet e punës suaj disa vjeçare.

Bricjapi – Do të ndiheni të hutuar dhe puna do të jetë gjëja e fusnit që doni të bëni. I keni shumë të qarta synimet tuaj, prandaj vetëm veproni. Mikun tuaj do e keni pas vetes dhe kjo do ja u lehtësojë gjërat.

Ujori – E gjithë familja do ju përkëdhelë dhe kjo do ju bëjë të ndiheni mirë. Mendonit se e kishit humbur dashurinë e tyre, por në fakt jeni gabuar. Ata janë gjithmonë pranë jush dhe do të respektojnë të gjitha vendimet që do të merrni.

Peshqit – Ndiheni të trazuar dhe në faj për një konflikt që keni pasur. Jepini vetes kohën dhe gjithçka do të shërohet. Nëse keni besim në vete do bëheni më të fortë dhe do i përballoni më mirë situatat delikate./tvklan.al