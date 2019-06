Horoskopi 24 Qershor 2019

Dashi- Ditë e favorshme për dashurinë në çift. Financat do kenë përmirësime të ndjeshme falë ndihmës së disa të afërmve.

Demi- Jeta juaj në çift do jetë mjaft e trazuar gjatë kësaj dite. Do dëshironi t’i bëni gjërat sipas mendjes suaj. Në planin financiar mund të kryeni shpenzime, por aq sa ua mban xhepi.

Binjakët- Jeta në çift nuk do jetë aq pasiononte sa ju dëshironi. Mundohuni të ruani një klimë të qetë sepse më pas situata mund të përmirësohet. Edhe në planin financiar do jeni me fat dhe do e stabilizoni situatën sa hap e mbyll sytë.

Gaforrja- Vazhdimësia e jetës suaj në çift sot do varet nga mënyra se si ju do silleni dhe se sa do e respektoni atë që keni në krah. Në planin financiar do jeni të organizuar dhe nuk do bëni asnjë çmenduri.

Luani– Mos provokoni xhelozinë tek ai që keni në krah sepse do keni debate të forta dhe do prishni atmosferën e ngrohtë e cila ishte krijuar. Në planin financiar duhet të jeni sa më vigjilentë që të mundeni.

Virgjëresha- Ambienti në çift do jetë shumë i vështirë gjatë kësaj dite. Mund të debatoni me partnerin/en në çdo moment. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë para se të kryeni investime.

Peshorja- Nuk do e toleroni për asnjë moment sot atë që keni në krah dhe kjo do e turbullojë situatën. Në planin financiar nuk duhet të rrezikoni sepse situata nuk është aspak e favorshme.

Akrepi- Do keni një komunikim më të mirë me partnerin dhe do i zgjidhni edhe mosmarrëveshjet që keni pasur. Situata financiare do jetë delikate, megjithatë me pak menaxhim më të mirë gjithçka mund të ndryshojë.

Shigjetari- Marrëdhënia në çift do jetë më e stabilizuar sot. Nëse keni çështje të pazgjidhura flisni hapur me partnerin. Në planin financiar situata do vijë duke u stabilizuar ndjeshëm falë maturisë suaj.

Bricjapi- Jeta juaj në çift do jetë gjatë gjithë ditës e qëndrueshme. Do harroni problemet që keni pasur dhe do mendoni vetëm për të ardhmen. Sa i përket financave, situata nuk do të jetë e qëndrueshme për shkak të shpenzimeve që duhet të kryeni.

Ujori- Falë bekimit të yjeve, jeta juaj në çift do jetë mjaft harmonike gjatë kësaj dite. Do kuptoheni me shikime dhe me gjeste me partnerin. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër se kurdoherë.

Peshqit- Jeta juaj në çift do vazhdoje të mbetet e mirë edhe gjatë kësaj dite. Nuk do keni mosmarrëveshje apo probleme me partnerin tuaj. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë para se të kryeni shpenzime të mëdha. /tvklan.al