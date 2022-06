Horoskopi 24 Qershor 2022

24/06/2022

Dashi

Një fllad fati dhe një dëshirë për argëtim fluturon mbi ju, edhe pse jo të gjithë planetët janë kthyer për t’ju buzëqeshur. Trupa të ndryshëm qiellorë në çdo rast po brohorasin për ju Dash dhe kjo ngre ndjenjën tuaj të palëkundur të krenarisë. Sot do të jeni të ngarkuar jo vetëm me punë, por edhe me çështje familjare.

Demi

Rreshtimi planetar sot manifeston një ndryshueshmëri aspektesh, disa yje synojnë t’ju favorizojnë, të tjerë synojnë t’ju bllokojnë përkohësisht disa ambicie. Efekti i parë vjen nga ekipi Jupiter – Mars për t’ju rigjallëruar si asnjë shenjë tjetër. Ndërsa Saturni në Ujor sot ju bën emocional, veçanërisht nëse ka situata familjare për t’u zgjidhur.

Binjakët

Shijoni praninë e Venusit që hyri në shenjën tuaj sot, e cila ju sjell një frymë freskie, gëzimi, humor të mirë magjepsës dhe ngjitës për të tjetër, veçanërisht nëse keni lindur në maj. Mezi prisni të gjeni shoqërinë e shkëlqyer me miqtë e përhershëm. Këtu do të keni edhe ndihmën e Mërkurit.

Gaforrja

Nga Zodiaku ju vijnë ndikime shumë të respektuara planetare. Është një prodhim i lumtur i efekteve të dobishme. Dielli, Hëna dhe Venusi, janë treshja juaj që sjell fat sot dhe ju jep një forcë të jashtëzakonshme veprimi, një energji me vullnet të fortë për të përballuar çdo sfidë. Mërkuri ju kërkon sot të silleni në mënyrë më diploamtike.

Luani

Horizonti tranzit i yjeve ju ofron disa pengesa të lehta kalimtare që do të mblidhen në horizont, por më pas zhduken menjëherë. Mos harroni se është gjithmonë Saturni. Mos u jepni shumë peshë dhe mbi të gjitha mos vraponi pas polemikave dhe diskutimeve. Saturni mund t’ju bëjë të përjetoni ndryshime humori.

Virgjëresha

Rreshtim vërtet emocionues planetar sot që shoqëron këtë fillim dite vere. Pak planetë ju shqetësojnë sot, ndërsa Dielli, Hëna, Urani dhe Plutoni ju mbështesin pa hezitim. Vendosmëria agresive, inteligjenca, toni i mirë jetësor, shoqërojnë këtë ditë vere. Yjet ju favorizojnë edhe nëse filloni një histori të re romantike.

Peshorja

Një nga planetët tuaj kujdestarë, Saturni, kalon nëpër shenjën e mikut të besuar të Ujorit dhe përforcon logjikën, dëshirën për të planifikuar dhe rregulluar shumë aspekte të jetës tuaj, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë. Dëshira juaj për të parë njerëzit, për të dalë dhe për t’u argëtuar, është në rritje sot.

Akrepi

Zodiaku, në një nga periudhat më të bukura të vitit për ju, mbledh disa forca planetare për t’ju mbështetur. Është Dielli dhe Neptuni, të pranishëm në shenjën miqësore të Gaforres dhe Peshqve, për t’ju dhënë gjallëri, inteligjencë, aftësi mbrojtëse dhe rikrijuese. Planetë të ndryshëm po ju favorizojnë edhe në dashuri.

Shigjetari

Jupiteri është në një shenjë shumë të pëlqyeshme për ju, te Dashi dhe ndikon marrëdhëniet shoqërore, familjare dhe miqësore që janë të mbushura me stimuj dhe interesa të përbashkëta për të ndarë. Merrni pjesë në një udhëtim i shkurtër kulturor i lidhur me një destinacion artistik.

Bricjapi

Ditë e gëzuar që ju sheh në formë të plotë psikofizike, me shumë planetë që ju presin të buzëqeshur dhe dashamirës. Para së gjithash Neptuni tek Peshqit, për t’ju siguruar dozën e gjallërisë, inteligjencës, aftësisë rikrijuese për të përballuar problemet e përditshme. Jeta familjare ndriçohet sot nga planetët që sjellin vetëm harmoni.

Ujori

Lëvizjet planetare sot sjellin disa re të vogla që kalojnë pranë. Përballë jush është ekipi Hënë – Uran nga shenja e dashur armike e Demit, veçanërisht me ndikim nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë. Do të ndiheni sot të pamundur për të vepruar e për të vendosur në punë nivelin e aftësive tuaja.

Peshqit

Shijoni efektet e dobishme të Diellit në shenjën miqësore të Gaforres dhe përfitoni nga kalimet pozitive planetare nga këndvështrime të ndryshme. Sfera e krijimtarisë është më e favorizuara. Konkretisht, Neptuni dhe Plutoni janë forcat planetare të shprehjes së frymëzimit dhe imagjinatës./tvklan.al