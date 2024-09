Dashi

24 Shtatori 2024, do të jetë më e mirë se ato të fundit, falë kalimit të Diellit në Peshore. Do të duhet të kërkoni mbështetje nga partneri juaj. Për sa i përket punës, do t’ju duhet të punoni shumë më shumë, ritmi do të duhet të përshpejtohet.

Demi

Dita e sotme do të jetë një kohë ndryshimesh, një pikë kthese në jetën tuaj po vjen, e cila mund të ketë të bëjë si me dashurinë ashtu edhe me sferën e punës. Rutina juaj e përditshme do të ndryshojë në mënyrë të pakthyeshme. Edhe marrëdhëniet që deri vonë dukeshin të paprekshme mund të përfundojnë.



Binjakët

Ndjenjat tuaja nuk janë shumë të qarta për shkak të Jupiterit. Shumë prej jush kanë dyshime nëse partneri juaj aktual mund të jetë i duhuri… Për sa i përket punës, gjërat janë si zakonisht, pa tronditje. Muajt ​​e ardhshëm do të jenë lart e poshtë.

Gaforrja



Në çiftet, edhe në ato më të lidhura, pritet një stuhi. Nuk do të mungojnë keqkuptimet, debatet apo diskutimet e nxehta. Shumë histori dashurie mund të kalojnë në krizë: vetëm ato më të forta do të jenë në gjendje ta kapërcejnë këtë fazë të padëmtuar. Në punë nuk do ketë pengesa apo pengesa.

Luani

Më në fund ka ardhur një ditë në të cilën mund të bëni diçka të rrezikshme që e keni menduar prej kohësh. Mërkuri, Venusi dhe Hëna janë në anën tuaj. Për sa i përket punës, do të mund të përfitoni nga disa mundësi të rëndësishme.

Virgjëresha

Njohja që keni pritur prej kohësh do të vijë dhe do të keni më shumë përgjegjësi dhe do të punoni dy herë më shumë. Mos nxitoni të dëshironi të bëni gjithçka shpejt, një gjë në një kohë. Dashuria mund të zërë vendin e dytë, por partneri juaj nuk do të pranojë të vihet në vend të dytë…

Peshorja

Dielli ka mbërritur në shenjën tuaj. Gjëja e parë që duhet të bëni, nëse jeni beqar, është të kërkoni një shpirt binjak, një person që përmbush pritshmëritë tuaja. Nëse jeni çift, do ketë përmirësime në të gjitha historitë e dashurisë. Nga ana e punës, gjërat do të marrin një rrjedhë më të mirë.

Akrepi

Sigurisht që nuk jeni në formë të mirë. Jeni shumë nervoz dhe të shqetësuar nga diçka që ju ka ndodhur. Keni dëshirë të hidhni gjithçka, marrëdhënie pune dhe dashurie.

Shigjetari

Qiell i favorshëm për nesër, veçanërisht në lidhje me dashurinë. Nëse jeni çift do dëshironi ta forconi edhe më shumë lidhjen. Për sa i përket punës nuk parashikohen ngjarje të papritura, probleme por as ata hapa përpara që do të arrini të bëni drejt fundit të vitit.

Bricjapi



Nesër do të jetë i zënë dhe do t’ju thithë plotësisht, kjo do t’ju japë edhe përshtypjen se e keni vënë në plan të dytë partnerin. E vetmja gjë që duhet të bëni është të planifikoni, pasi të mendoni me kujdes dhe të gjeni një ekuilibër.

Ujori

Vjen një ditë për t’iu kushtuar ekskluzivisht punës. Ka angazhime dhe afate për të përmbushur, por gjërat do të ecin pa probleme falë aftësive dhe kompetencave tuaja. Në mbrëmje organizoni diçka për partnerin tuaj, përndryshe ai do të ndihet i lënë anash.

Peshqit



Të dashur Peshq, polemika është në gjakun tuaj, kjo është ajo që do të tregoni se keni. Do të duket se sa herë dikush hap gojën e bën këtë për të provokuar… Edhe brenda çiftit do të ketë polemika, por ata që jetojnë me një partner që i njeh do të kufizojnë dëmin.