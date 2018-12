Horoskopi 25 Dhjetor 2018

Dashi –Sot duhet të kujdeseni për shëndetin tuaj dhe më në fund e kuptoni rëndësinë e dietës dhe stërvitjes. Megjithatë, sot ju mund të provoni një kuzhinë të ndryshme nga ajo që jeni mësuar të hani. Në mbrëmjë mos nguroni të dilni me miqtë e vjetër.

Demi –Gjërat do të jenë shumë të vështira dhe të komplikuara, sot. Përgatituni për pengesa dhe sfida. Mundohuni të mbeteni të fokusuar dhe të vëmendshëm. Jini të kujdesshëm dhe veproni me qetësi dhe me ndjeshmëri. Kjo është gjithçka që ju nevojitet.

Binjakët – Ekziston mundësia e shpërthimit të konflikteve në shtëpinë tuaj. Kërkesat e bëra nga anëtarët e familjes tuaj do të rriten dhe ju mund të luftoni për t’u përballuar dhe për t’i përmbushur ato. Kjo mund t’ju bëjë të dobët. Ju do të haseni me shpenzime të mëdha.

Gaforrja –Partneri dhe personat e dashur do të jenë pjesë e juaja gjatë gjithë ditës sot. Po mendoni për dhuratat dhe surprizat që do t’ju bëni në fundvit. Mos merrni vendime të nxituara, pasi në të kundërt do lëndojnë veten.

Luani –Edhe pse sot nuk ndiheni mirë nga gjendja shëndetësore do t’ju duhet të mbyllni disa gjëra të rëndësishme që i kishit lënë për në moment te fundit. Financat do jenë të mira, do keni mbrojtjen pozitive të yjeve.

Virgjëresha –Do të keni debate të ashpra me një ortak në biznes ose me eprorin tuaj. Sot nuk do të jeni mirë nga ana emocionale. Beqarët do marrin ftesa të shumta për të dalë në takime.

Peshorja –Tensioni i ditëve të fundit të festave ju ka kapur dhe ju. Çdo gjë bëhet me vrap dhe në rrëmujë e sipër. Mund të harroni partnerin/en pa dhuratë.

Akrepi–Punët, humori dhe dashuria sot janë në ekuilibër të plotë. Një ditë e mbushur me momente gëzimi dhe qetësie që do e shijoni në çdo çast. Nuk do të mungojnë dhuratat.

Shigjetari–Nuk duhet që gjithçka që thotë sot partneri/ja t’ia vini veshin deri në detaje. Sa më tolerantë të jeni aq më shumë do ti shijoni festat. Duhet të jeni të kujdesshëm me shpenzimet.

Bricjapi– Edhe pse gjatë dimrit të gjithë duan që festat ti gjejnë në dëborë, ju që jeni fansa të detit do të gjeni mundësinë të jeni një ditë pranë tij, mjafton të keni pranë njeriun e zemrës.

Ujori–Po mendoni që situata në të cilën ndodheni mund të ishte më e mirë, por ju kënaqeni edhe me pak, kështu që do shijoni çdo moment të ditës në prani të partnerit.

Peshqit– Dita e sotme karakterizohet nga tone të larta humori për ju të dashuruarit dhe do të jeni në mes të një ambienti që e njihni mirë. Partneri dhe miqtë kanë përgatitur dhurata për ju./tvklan.al