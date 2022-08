Horoskopi 25 Gusht 2022

Shpërndaje







08:20 25/08/2022

Dashi-Mund të fiksoheni pas parave këtë fundjavë dhe as të mos e kuptoni se po ndodh. Do të alternoheni mes shpenzimeve të çmendura dhe një ekonomie të kursyer, por e vërteta është se diku midis dy ekstremeve është e duhura. Përpiquni të shmangni diskutimet për çdo problem me paratë që mund të keni aktualisht dhe mbani një këndvështrim optimist. Besoni në këtë proces ‘shërimi’ pasi mendja juaj mund të jetë fajtori që shkakton shqetësime fizike nga brenda jashtë. Një ritëm më i ngadaltë mund të jetë i nevojshëm për të kapërcyer ngarkesën në punë.

Demi-Megjithëse karriera juaj mund të duket se po arrin fundin, merrni parasysh perspektivat profesionale, megjithëse në një mjedis më privat dhe të izoluar. Disa prej jush mund të zgjedhin të bëjnë më shumë punë nga shtëpia për momentin pasi puna juaj dhe punët e brendshme janë shumë të lidhura ngushtë. Jeni të preokupuar me çështje financiare. Mundësitë e reja dhe të ardhshme financiare të biznesit do të t’ju japin më shumë vetëbesim. Në këtë moment theksohet edhe komunikimi lidhur me këto çështje.

Binjakët-Për shkak se imagjinata juaj është tejet aktive, mund të bëni plane financiare pozitive. Keni një vizion të ri dhe dëshironi të zbatoni strategjitë tuaja. Do të ndiheni të mbushur me energji dhe do të jeni në gjendje ta drejtoni energjinë tuaj intelektuale drejt fitimit të parave. Angazhohuni në diskutime financiare dhe bëni plane që ju interesojnë. Mund të mos merrni përgjigjen më të mirë nga partneri nëse dukeni shumë të kënaqur sot. Është një ekuilibër delikat që ka rëndësi.

Gaforrja-Mund të arrini një kompromis me një të dashur, partner ose mik. Këtë duhet ta bëni me dëshirë. Profesionalisht, përpiquni të gjeni një mënyrë se si mund ta bëni punën më pak stresuese dhe gjithashtu më interesante. Kjo bëhet më së miri duke zgjedhur diçka që nuk është vetëm argëtuese, por stimuluese për temperamentin tuaj. Konsideroni të largoheni nga një punë nëse nuk jeni të kënaqur me të. Padyshim që nuk do ta bëni këtë brenda natës. Merrni kohë duke marrë parasysh opsionet tuaja.

Luani-Keni ide dhe fantazi emocionuese, të cilat janë pjesë e zhvillimit të një përbërjeje të shëndetshme psikologjike. Përpiquni të gjeni se cilat janë të zbatueshme. Ju mund të grumbulloni më shumë miq gjatë këtij cikli, por cilësia është e preferueshme sesa sasia. Shkurtoni në vend që të rrisni lidhjet tuaja sociale. Një ndjenjë argëtimi tani mbështet pasionin tuaj për të dashurin tuaj. Shijoni energjitë e këtij cikli lozonjar derisa zgjat. Nëse çështjet financiare kanë qenë një problem i vështirë, është koha të bëheni më të sinqertë me veten në lidhje me zakonet tuaja të shpenzimeve.

Virgjëresha-Nuk është koha e duhur për të shpenzuar para, veçanërisht nëse kjo ka të bëjë me automjete apo investime të mëdha, si prona të paluajtshme, mobilje ose pajisje, etj. Momentalisht këshillohet shumë kujdes me financat. Është po ashtu e këshillueshme të shikoni në të kaluarën tuaj tani, të kuptoni dhe më në fund të hiqni dorë nga disa ngjarje të pakëndshme që ju kanë zemëruar. Sa më shpejt të pastroni mendjen, aq më shpejt do të gjeni paqen e brendshme që keni kërkuar me dëshpërim për disa kohë.

Peshorja-Duket se nuk jeni në hap me atë që doni më shumë. Nëse jeni në një lidhje, kuptoni se duhet të monitoroni vazhdimisht përmes ndjeshmërisë, cilat janë nevojat e partnerit tuaj. Nëse keni qenë të preokupuar me problemet tuaja, është shumë e lehtë të anashkaloni disa nga gjërat. Hidhni një hap prapa dhe shikoni se çfarë kërkohet nga ju, jo verbalisht. Do të merrni sugjerime. Qëndroni të vëmendshëm. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar marrëdhëniet në përgjithësi.

Akrepi-Një ndryshim delikat, por domethënës në mënyrën se si ndërveproni me të tjerët do të ndodh këto kohë. Ju i përgjigjeni të tjerëve në një mënyrë më të çlirët dhe bëheni më të vetëdijshëm për cilësitë dhe karakteristikat unike të secilit individ. Intuita është më e saktë dhe ndjeshmëria juaj ndaj të tjerëve është rritur. Kjo do t’ju ndihmojë të zhvilloni një aftësi më të jashtëzakonshme për të vlerësuar atë që të tjerët ndjejnë dhe dëshirojnë. Do ta keni shumë të lehtë për të thyer çdo qëndrim të ngurtë.

Shigjetari-Duhet të rikonfiguroni detyrat tuaja, pasi keni marrë përsipër më shumë sesa mund të përballoni. Delegimi i detyrave është thelbësor për funksionimin e qetë të familjes. Ndonjëherë duhet të bëni një lëvizje, edhe pse zemra juaj nuk është plotësisht pas saj. Të kesh ndjenja të përziera për veprimet e tua nuk ndihmon. Pavarësisht dyshimeve, mund të jetë koha për të marrë një vendim të vështirë bazuar në analizën tuaj. Duhet t’u jepni pak kohë miqve nëse nuk janë aq të apasionuar pas një ideje sa ju. Mbajini kritikat në minimum.

Bricjapi-Humori është një formë unike e komunikimit që ju lejon të zbuloni të vërtetën, duke ju siguruar një mburojë mbrojtëse. Edhe nëse ajo që thoni është politikisht e pasaktë, mënyra se si e thoni do të jetë faktori vendimtar sot. Tërheqja nuk është një alternativë për momentin, por përballja e problemeve ballë për ballë është rruga përpara. Konkurrenca është e ashpër dhe e pafalshme në treg, ndaj luani fort. Duhet të jeni të fortë nga jashtë edhe pse zemra juaj është e butë.

Ujori-Ndiqni prirjen tuaj për të shmangur situatat stresuese ose konfrontuese. Për momentin, mund të shmangni sulmet e të tjerëve dhe madje t’i përdorni ato në avantazhin tuaj. Çdo konflikt që mund të lindë do të zhduket shpejt kur të kuptoni se nuk po provokoheni për të vepruar në mënyrë të papjekur. Mbani në mend këtë dhe do të jeni të qetë. Për momentin, mund të mos i ndjeni ambiciet tuaja aq fort sa zakonisht. Ky qetësim mund të jetë i nevojshëm, është një pushim në mënyrë që të mund të rikuperoni energjitë dhe të riktheheshin më në formë se kurrë.

Peshqit-Nëse po dëgjoni këshillat e shumë njerëzve, me siguri do të jeni të hutuar veçanërisht në lidhje me çështjet financiare. Është më mirë t’i jepni kredi vetes dhe t’i besoni instinkteve tuaja sot. Për momentin ndiheni tërheqës dhe të tjerët do të tërhiqen nga ju. Javët e ardhshme ju ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme për të shijuar pasionin, romancën dhe madje mundësinë e një lidhjeje afatgjatë./tvklan.al