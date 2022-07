Horoskopi 25 Korrik 2022

08:55 25/07/2022

Dashi – Një ditë të lumtur do të kenë të gjithë ata që i përkasin kësaj shenje. Do të arrini që të mbyllni në kohë të gjitha detyrat që u caktohen dhe në mbrëmje do të jeni të relaksuar, pasi do të jeni nën shoqërinë e miqve.

Demi – Një sqarim mund të jetë zgjidhja për të marrë situatën e marrëdhënies sërish në dorë mos hezitoni ta kërkoni. Shko përpara dhe mos shiko prapa.

Binjakët – Bëni përpjekjet tuaja për të udhëtuar në orët në vijim, pasi dikush të cilin ju mund ta takoni në udhëtime mund të kthehet në një kontakt tepër të rëndësishëm për të ardhmen tuaj të afërt.

Gaforrja – Si mund të hiqni dorë nga një zakon që tashmë është kthyer në pjesë të përditshmërisë suaj? Duhet të filloni të mos shqetësoheni për të, pasi është pikërisht shqetësimi juaj për të që e bën të rëndësishëm. Pretendoni sikur nuk është ndonjë gjë e madhe dhe do të shikoni se largohet nga jeta juaj.

Luani – Asnjë planet nuk do ndikojë negativisht në jetën tuaj në çift gjate kësaj dite, por ju e keni zakon të tregoheni paksa kokëfortë. Pranojini edhe mendimet e atij/asaj që keni në krah sepse jo gjithmonë jeni ju që keni të drejtë. Perspektivat në planin financiar do jenë të mira dhe më në fund do të shpenzoni pa frikë.

Virgjëresha – Sot duhet t’i futeni punës me kokë dhe mos u merrni me të tjerët. Duhet të përpiqeni që të mos mendoni shumë për personat që keni pranë dhe që mund t’ju kërkojnë në çdo rast llogari për veprimet që bëni. Përpiquni që të jeni sa më i qetë.

Peshorja – Nëse jeni para një zgjedhje që duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, vendosni me intuitë. Nuk do të zhgënjeheni, pasi do të kuptoni që keni marrë vendimin e duhur. Lajme të mira dhe për financat.

Akrepi – Përdorni diplomacinë për të mbuluar një marrëveshje që nuk mund ta përfundoni në kohë. Sot keni të gjitha kushtet.

Shigjetari – Ka filluar një prej kohëve më produktive të vitit për ju. Me ndikimin e Jupiterit ju do të mund të arrini të kryeni më shumë punë nga ç’keni arritur në të gjithë muajin e kaluar.

Bricjapi – Mundeni dhe duhet ta zgjidhni një situatë që ka lidhje me paratë apo punën, e cila është në prag të daljes nga kontrolli. Edhe nëse në afatin e shkurtër mund të humbisni, mund t’ia vlejë nëse u jep fund shqetësimeve tuaja.

Ujori – Keni aftësi t’i bëni punët me shumë shkathtësi. Një kolegu disaprovues nuk i pëlqen kur e përfundoni punën gjithnjë para të tjerëve, por s’mund të bëni gjë për këtë. Sapo të mbaroni me përgjegjësitë tuaja, kthejeni vëmendjen tek projektet personale të cilat ju japin shumë kënaqësi.

Peshqit – Shqetësimet tuaja sot mund të pasqyrohen tek të tjerët. Ndiheni të lodhur dhe nuk keni dëshirë për të zgjidhur dilemat tuaja. Kjo situatë duhet të ndryshojë medoemos dhe për këtë duhet që të mblidhni të gjitha forcat tuaja./tvklan.al