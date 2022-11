Horoskopi 25 Nëntor 2022

08:41 25/11/2022

Dashi

Emocionalisht, gjërat mund të tensionohen për ju pasi të tjerët priren të demonstrojnë një qëndrim egoist. Egoizmi nuk duhet të konsiderohet gjithmonë negativ. Ndonjëherë është e shëndetshme dhe e nevojshme të marrësh një qëndrim më egoist. Duhet të kujdeseni për veten në çdo moment. Pra, mos u përpiqni të zgjidhni një grindje kur edhe njerëzit e tjerë kanë një sjellje egoiste.

Demi

Ju mund të jeni të trazuar nga energjia e pranishme në ajër sot. Vishni armaturën tuaj dhe përgatituni për betejë. Të tjerët mund të struken kur shikojnë nga dritarja e tyre dhe shohin se çfarë po ndodh jashtë, por ju dëshironi të hidheni në përleshje. Emocionet e forta, agresive janë armët e ditës, dhe të gjithë e dinë që ju keni një arsenal të madh në këtë departament.

Binjakët

Lëvizni për arritjen sot dhe mos u ndalni derisa të keni sukses. Mos lejoni që pasiguritë e njerëzve të tjerë të bëhen tuajat. Kini besim te vetja dhe mënyra se si silleni me të tjerët. Vetëm për shkak se dikush tjetër ndihet i trishtuar nuk do të thotë që ju duhet ta bëni atë, vetëm për ta bërë atë të ndihet më mirë. Gjëja më e mirë që mund të bëni në këtë situatë është të shfaqni lumturi të plotë.

Gaforrja

Tani është koha e përkryer për t’i thënë diçka dikujt që keni dashur t’i thoni prej shumë kohësh. Mos shprehja e asaj që doni të thoni do ju hajë përbrenda. Mos u shqetësoni për pasojat dhe bëni lëvizjen. Sot është koha për të qenë të guximshëm dhe agresivë. Njerëz të tjerë mund të përgjigjen në një mënyrë të ngjashme.

Luani

Mendimet tuaja mund të jenë temë e bisedës gjatë gjithë ditës. Ju keni një vullnet shumë të fortë dhe nuk keni frikë ta shprehni atë. Sot do ta keni këtë shans. Do ndiheni të lirë të ndriçoni të tjerët me njohuritë e jashtëzakonshme që keni. Merrni kontrollin e bisedës dhe pranoni sfidën mendore të përpjekjes për të tërhequr njerëzit e tjerë në anën tuaj. Pavarësisht nëse jeni të suksesshëm apo jo, do të argëtoheni duke u përpjekur.

Virgjëresha

Zemra juaj e ndjeshme mund të jetë ndezur nga zemërimi sot. Mos kini frikë të lëndoni ndjenjat e njerëzve të tjerë. Ju do t’i bënit vetes dhe të tjerëve një të keqe duke mos zbuluar emocionet tuaja. Palët e tjera të përfshira mund të mos kenë të gjitha faktet e nevojshme për të marrë vendimin më të drejtë. Ndihmoni në këtë proces duke zbuluar këndvështrimin tuaj.

Peshorja

Ju mund të ndjeni një fuqi të madhe fizike në një ditë si sot. Nëse dikush ju kërkon të shkoni për ta ndihmuar në lëvizjen e një divani, ka të ngjarë të jeni në gjendje ta lëvizni vetë. Ju keni më shumë forcë të brendshme sesa ua tregoni të tjerëve. Nuk ka nevojë për ta fshehur më. Mos ngurroni të përdorni këtë fuqi të madhe që zotëroni.

Akrepi

Anija është nisur, kështu që është më mirë të hipni në bord. Njerëzit nuk janë të prirur të jenë shumë dashamirës ndaj historisë suaj emocionale sot, ndaj mbajeni të fshehtë. Fërkimet do t’ju bëjnë të largoheni fare nga barka. Energjia e sotme po ju mëson të forcoheni. Mos e merrni personalisht. Kuptoni se ka mësime të rëndësishme që të gjithë duhet të mësojmë. Një prej tyre është të dish kur të heshtësh.

Shigjetari

Do të dëshironi të hidheni në veprim sot. Mos ngurroni të urdhëroni të tjerët për të bërë një ndryshim. Përpjekja për të bërë gjithçka vetë mund të duket si një ide e shkëlqyeshme në fillim, por është më mirë të kërkoni ndihmë në mënyrë që të tjerët të ndjehen të përfshirë dhe të përqendroheni në një punë më të mirë në më pak detyra.

Bricjapi

Ruaje zemrën tënde sot, sepse është objektivi kryesor i fjalëve gërryese që fluturojnë përreth. Natyra juaj e ndjeshme ndihet e vetmuar dhe e pambrojtur në këtë atmosferë të ashpër, kështu që mund të jetë më mirë të qëndroni vetëm në shtrat. Nëse vendosni të dilni, përgatiteni veten. Përdorni ndjeshmërinë në avantazhin tuaj. Zbuloni dobësitë tuaja në mënyrë që të jeni në gjendje të përdorni energjinë tuaj në mënyrë më efikase.

Ujori

Ne duhet të kemi më shumë njerëz si ju në vendet e pushtetit, Ujori. Moti astrologjik i sotëm po ju ndihmon të gjeni vetëbesimin dhe aftësitë e forcës fizike që ju nevojiten për të rritur aftësitë tuaja drejtuese. Kjo është koha për të marrë kontrollin e situatës. Ti mund ta besh!

Peshqit

Shkopinjtë dhe gurët mund t’ju thyejnë kockat, por emrat nuk do t’ju lëndojnë kurrë. Problemi me energjinë sot është se mund të ketë disa shkopinj dhe gurë të hedhur në drejtimin tuaj. Jini në vëzhgim për objekte të tilla. Ka forca të fuqishme që veprojnë të ngarkuara me agresion emocional. Lufta mund të shpërthejë nëse nuk jeni të kujdesshëm. Mundohuni të ruani paqen. /tvklan.al