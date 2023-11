Horoskopi 25 Nëntor 2023

25/11/2023

Dashi

Dita e sotme premton të jetë e ndërlikuar në dashuri. Ndikimi i vazhdueshëm i Venusit vazhdon të krijojë situata komplekse, duke e bërë të vështirë për ju të kapërceni disa pengesa. Në planin profesional, Mërkuri do të jetë një aleat i vlefshëm, duke ju ndihmuar të jeni racional dhe të menaxhoni me kujdes projektet tuaja për të arritur qëllimet tuaja.

Demi

Parashikime të favorshme astrale sipas horoskopit. Hëna në lidhje do të sjellë optimizëm dhe pozitivitet, duke ju dhuruar momente të këndshme me njerëzit që ju interesojnë. Në vendin e punës, sigurohuni për rezultatet që mund të arrini, por shmangni teprimin.

Binjakët

Treshja e Venusit nga shenja miqësore e Peshores do ta bëjë më interesante anën sentimentale të kësaj fundjave. Jini kreativ në marrëdhënien tuaj, pavarësisht nëse jeni beqarë apo jo. Në planin e punës, fluturoni poshtë tani për tani dhe kërkoni zgjidhje të përshtatshme për projektet tuaja.

Gaforrja

Një e shtunë pa ndonjë pikë të veçantë interesi. Ju mund të ndiheni pa qëllim në frontin profesional dhe të luftoni për të gjetur një projekt për të investuar. Në dashuri, dialogu mund të mos jetë në krye, por Hëna nga Demi ju ofron ndihmë, edhe nëse është më mirë të mos keni shumë pritshmëri.

Luani

Parashikimet astrale u ulën këtë të shtunë. Edhe pse Venusi është në favor, Hëna në katror mund të shkaktojë keqkuptime në marrëdhënien tuaj. Në planin e punës, pavarësisht angazhimit, do të merrni rezultate më interesante nga projektet në vazhdim.

Virgjëresha

Hëna në Dem e bën këtë fundjavë plot ngjarje nga pikëpamja sentimentale. Është një periudhë e favorshme për shprehjen e emocioneve, veçanërisht për të lindurit në dekadën e parë. Në punë mund të merrni komente disi zhgënjyese.

Peshorja

Sferë e kënaqshme sentimentale falë Venusit në lidhje. Entuziazmi juaj do të reflektohet në marrëdhënien tuaj dhe do të jeni më të sigurt në zgjedhjet tuaja në vendin e punës falë Marsit dhe Mërkurit. Periudha e shkëlqyer për projekte interesante.

Akrepi

Një grua në pushtet ka një rëndësi të madhe për ju sot. Kjo grua mund të jetë një grua bashkëpunëtore ose punëdhënëse. Ndoshta ajo është dikush jashtë vendit tuaj të punës. Sido që të jetë, ju duhet ta dëgjoni dhe respektoni atë. Ajo ka këshilla të rëndësishme për t’ju dhënë.

Shigjetari

Ju ndiheni vetëm në një farë mënyre. Ndoshta rrethanat ju kërkojnë të punoni vetë. Duke qenë personi social dhe i largët që jeni, kjo mënyrë pune nuk funksionon saktësisht për ju. Tregoni kujdes për lidhjet familjare.

Bricjapi

Një ditë më e mirë premton të jetë nga pikëpamja sentimentale. Edhe pse Venusi mund të shkaktojë disa dhimbje koke, ju do të jeni në gjendje të shihni anën pozitive të marrëdhënies suaj. Në punë, përkushtim ndaj projekteve pa ambicie të tepruara.

Ujori

Transformimi është emri i lojës pasi ju keni një qasje më kritike ndaj punës suaj. Të bësh këtë është çelësi. Pasi të hiqni syzet me ngjyrë rozë, filloni të shihni se gjithçka nuk është aq perfekte sa e kishit imagjinuar të ishte.

Peshqit

Do t’i kushtoni më shumë kohë të dashurit tuaj. Beqarët do jenë gjithashtu më romantikë, të gatshëm për t’u angazhuar në lidhje të reja. Në punë, pavarësisht sfidave nga Marsi dhe Mërkuri, Jupiteri dhe Saturni do ju mbështesin./tvklan.al