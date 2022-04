Horoskopi 25 Prill 2022

08:28 25/04/2022

Dashi – Jeni në ‘pole position’ sot me yjet që ju falin energji verbuese për të vepruar. Mërkuri, Saturni dhe Jupiteri vazhdojnë të sjellin përfitime për shenjën tuaj dhe përmirësojnë vigjilencën; presioni nervor bie dhe gjithashtu shëndeti përmirësohet.

Demi – Një ditë me ngjarje të vrullshme, por që më pas do t’ju sjellë rezultate të kënaqshme, veçanërisht në rrethin miqësor dhe në atë të punës. Një Saturn negativ mund t’ju bëjë disi nervozë, të pavullnetshëm për të ndërmjetësuar dhe të pavendosur. Kjo do të jetë një gjendje kalimtare.

Binjakët – Prisni lajme të mëdha sot, kjo e ndikuar nga pozicioni i Saturnit, i cili është pritur në një shenjë miqësore për ju dhe ju jep kënaqësi emocionale të merituar. Planeti do të mbetet pozitiv për ju Binjakë deri në vitin 2023. Kaloni më shumë kohë në familje.

Gaforrja – Ju pret një ditë paksa e lodhshme. Në fakt, Plutoni vazhdon t’ju kundërshtojë, duke i bërë marrëdhëniet tuaja më pak të rrjedhshme nga të gjitha këndvështrimet. Më shumë pengesa do të ndeshni në familje që kërkon përkushtimin për të zgjidhur disa situata.

Luani – Një ditë plot energji dhe shëndet psikofizik. Do të përballeni me ngjarje të ndryshme të papritura dhe detyra të përditshme. Dyshja Diell – Uran, në fakt, është në një pozicion të papërshtatshëm, veçanërisht nëse i përkisni dhjetëditëshit të parë dhe të dytë.

Virgjëresha – Qielli duket pak kapriçoz sot. Jupiteri, i pritur për disa kohë në shenjën e Peshqve, ju shkakton pengesa të vogla të përditshme, të cilat mund t’i përballoni shumë mirë, veçanërisht nëse keni lindur në gusht. Mos u ngatërroni me disa debate në familje ashtu siç duan t’ju përfshijnë disa anëtarë të saj.

Peshorja – Një rreshtim planetar në harmoni me shenjën tuaj. Dyshja Saturn – Hënë e pritur në shenjën aleate të Ujorit ju sjell ndriçim të shpirtit dhe dëshirën për t’u shoqëruar. Hëna në veçanti ju jep mundësinë të vendosi kontakte të reja. Forma fizike paraqitet e shkëlqyer.

Akrepi – Aftësia për të punuar do të dalë në pah në këtë ditë të re, me Plutonin në shenjë, planetin e guximit dhe vullnetin për të pohuar veten. Zjarri i pasionit ju pushton, pavarësisht nëse jeni në një lidhje të përhershme apo në një lidhje rastësore. Plutoni ju jep impulse që nuk i keni përjetuar për një kohë të gjatë.

Shigjetari – Një Hënë e vendosur në shenjën miqësore të Ujorit ju bën ta jetoni këtë ditë në mënyrë të vrullshme. Planeti formon një aspekt të ekuilibruar me Shigjetarin dhe veçanërisht nëse festoni ditëlindjen nga data 2 deri në 7 dhjetor. Era pranverore ju ngroh shpirtin me entuziazëm.

Bricjapi – Dielli ju garanton energjinë e shkëlqyer dhe aftësinë për të përballuar ngjarjet e ndryshme të përditshme. Ekipi Jupiter – Neptun ju ndihmon të zgjidhni disa çështje praktike që kanë krijuar shumë probleme në familje. Urani i dobishëm ju bën të kapërceni të gjitha pengesat.

Ujori – Qiell mjaft rrezatues sot, i mbushur me optimizmin e Jupiterit. Do të keni mundësinë të nxirrni në pah mirësinë shpirtërore dhe bujarinë tuaj të padiskutueshme. Neptuni, një planet që lajmëron lajme të të gjitha llojeve, ndodhet në një pozicion të shkëlqyer astrologjik.

Peshqit – Lëvizjet planetare po ju japin një pranverë dinamike, të përbërë nga lajme interesante, përmbysje të këndshme situatash, miqësi të reja që ju bëjnë të lumtur shpirtin. Do të kaloni një ditë të qetë pa ndonjë shqetësim të veçantë. Në familje duhet të ketë pak më shumë përpjekje.