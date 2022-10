Horoskopi 25 Tetor 2022

25/10/2022

Dashi

Gjithçka që ju nevojitet dhe gjithçka që dëshironi do ju vijë në momentin e duhur, kështu që nuk keni pse të shqetësoheni për gjërat që nuk mund t’i kontrolloni. Ajo që duhet të bëni është t’i jepni vetes mundësinë të besoni në të pamundurën dhe t’i besoni Universit. Do të ketë të tjerë përreth që mund të bashkëpunojnë me ju, kështu që do të jeni mirë. Një tendencë për të qenë tepër emocional mund të ndërhyjë në pothuajse çdo gjë që provoni. Besoni në energjinë e mrekullive.

Demi

Ne të gjithë kemi gjykimet dhe paragjykimet tona. Të gjithë kemi gjëra që na pëlqejnë dhe nuk na pëlqejnë te njerëzit e tjerë. Por, kur dalim jashtë me këndvështrime të paracaktuara, ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë ato që mendojnë ndryshe apo se çfarë i bën ata të dallojnë. Dëgjoni atë që njerëzit kanë për të thënë përpara se të nxirrni përfundime të shpejta. Sot “vishni” buzëqeshjen tuaj, ashtu si ju dini më mirë të bëni.

Binjakët

Nëse të gjithë do të binim dakord për gjithçka në çdo kohë, nuk do të sfidoheshim kurrë të rriteshim. Ne kurrë nuk do të sfidoheshim ta shikonim botën ndryshe, gjë që do të pengonte rritjen tonë. Kjo është diçka me të cilën do të pajtoheshit apo jo? Të gjithë janë në jetën tuaj për një arsye. Kjo është diçka për të cilën jeni jashtëzakonisht mirënjohës sot. Besoni në veten tuaj dhe më pas ecni përpara.

Gaforrja

Ju jeni përgjegjës për mënyrën se si gjërat po zhvillohen në realitetin tuaj. Gjëja e mirë është se ju jeni të bekuar me fuqinë për të përballuar vështirësitë tuaja e për t’u bërë versioni juaj që keni imagjinuar në ëndrrat tuaja. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të arritur një kompromis në pothuajse çdo situatë të vështirë. Falenderoni procesin e “rilindjes” dhe do të pajiseni me ilaçin që të duhet për të shëruar.

Luani

Ju mund të ndiheni sikur keni ecur pafundësisht pa e ditur se ku po ju çon rruga. Por, kjo është larg nga e vërteta. Hëna e re po sjell me vete tërheqjen e vëmendjes tuaj se jeni në mes të ndryshimeve të shpejta dhe destinacioni të cilin ju doni ta arrini, është afër jush. Pra, mos ndaloni asnjëherë dhe vazhdoni të punoni për ëndrrat tuaja. Diçka na thotë se së shpejti do të arrini në majë.

Virgjëresha

E vërteta është se e ardhmja është gjithmonë e pasigurt. Ne kurrë nuk e dimë se çfarë do të sjellë me vete, pavarësisht sa letra tërheqim apo mesazhe që lexojmë. E vetmja gjë mbi të cilën kemi dominim është tani e përjetshme. Prandaj pyesni veten se çfarë duhet të bëni sot për të dalë nga kjo situatë e errët. Dy fjalët që dëshironi të mbani mend, tani dhe për pjesën tjetër të javës: kontrolli i dëmit.

Peshorja

Po sikur të largoheshit? Po sikur trajektorja e jetës suaj t’ju çonte në vende të ndryshme? Hëna e re në Akrep premton të ndihmojë në thellimin e marrëdhënies së bukur të dashurisë që ju keni nisur. Si e tillë, kjo është një kohë për të dashur dhe për t’u dashuruar. T’i dorëzohesh alkimisë së dashurisë dhe të dish se ajo që është e jotja do të jetë gjithmonë e jotja, pa marrë parasysh çfarë.

Akrepi

Sot ndihesh i burgosur. I burgosur nga jeta që i ke krijuar vetes. I burgosur nga ëndrrat që kanë gjetur një mënyrë për t’u shfaqur në fizik. Mos e lini veten të zhgënjeheni. Mos e humbni besimin tuaj në forcat misterioze lart dhe poshtë. Dije se Universi po mban një pasqyrë. Një pasqyrë që ju ndihmon të dalloni se çfarë nuk është më në përputhje me rritjen tuaj.

Shigjetari

E shihni qartë tani. Ju e shihni qartë sesi plani hyjnor *gjithmonë* funksiononte në favorin tuaj. Ju duhet të hiqni dorë nga disa gjëra, njerëz dhe vende që po pengojnë rritjen tuaj. Sot, ju po kaloni në një hapësirë ​​lejimi dhe një hapësirë ​​besimi. Ju po pranoni përvojat tuaja me të gjitha ngjyrat dhe të gjitha nuancat e saj. Ju jeni në një pozicion të mirë dhe keni besim se gjërat do të përmirësohen vetëm ndërsa ecni përpara dhe më tej.

Bricjapi

Problemi është se disa janë rritur të besojnë se denjësia është drejtpërdrejt proporcionale me atë që bëjmë për të tjerët. Si rezultat, priremi të fokusohemi në dhënien dhe harrojmë të marrim në këmbim. Sot, ju kërkohet të vëzhgoni se si po luhet ky rrëfim në jetën tuaj, në mënyrë që të rikalibroni peshoren në mënyrën tuaj unike. Vetëm një kujtesë: Ju jeni të denjë për dashurinë, kujdesin dhe dashurinë që ndani lirisht atë në jetën tuaj me të tjerët që ju rrethojnë.

Ujori

Nëse do të donin të shfaqeshin, do ta kishin bërë këtë shumë kohë më parë. Nëse do të donin të ishin pranë jush, asnjë forcë në botë nuk mund t’i mbante larg jush. Është koha për ta njohur këtë situatë për atë që është. Është koha për të kthyer fuqinë tuaj dhe për të bërë atë që mbështet rritjen dhe evolucionin *tuaj*. Nëse prioritizimi i vetvetes kërkon që ju të merrni një distancë, kështu qoftë.

Peshqit

Çelësat e vjetër nuk hapin dyer të reja. E përsërisim: çelësat e vjetër nuk hapin dyer të reja. Pra, nëse po mendoni të rindezni shkëndijën me ta, diçka na thotë se dorëzimi në dëshirat tuaja do të çojë vetëm në kaos dhe trazira. Ajo që dëshironi të bëni në vend të kësaj është të mbani mend fuqinë dhe potencialin tuaj. Mbani mend të gjitha mënyrat në të cilat jeni transformuar dhe gjithë punën që keni bërë për veten tuaj. Vizatimi i kufijve të shëndetshëm kudo që është e nevojshme është hapi i parë për të kthyer fuqinë tuaj tek vetja./tvklan.al