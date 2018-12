Horoskopi 26 Dhjetor 2018

Dashi – Nëse keni qenë duke pritur që gjërat të ngadalësohen pak, sot mund të jetë dita juaj me fat. Kjo fazë organizative është shansi juaj për t’u çliruar nga gjërat për të cilat nuk keni nevojë më.

Demi – Energjia juaj shoqërore është e paparashikueshme sot dhe lidhja me të tjerët mund të jetë e vështirë. Në biseda mund të ndiheni sikur jeni thellë në baltë, lëvizja përpara mund të jetë rraskapitëse.

Binjakët – Do të jeni nën ndikimin negativ të Saturnit gjatë gjithë kësaj dite, megjithëse ka mundësi të shumta rikuperimi në sektorin familjar dhe sentimental.

Gaforrja – Do të jeni mjaft të lodhur për shkak të angazhimeve të fundit. Do të jeni të përfshirë nga një humor i luhatur, sidomos në sferën sentimentale.

Luani – Jeni të bekuar me një kombinim të pakrahasueshëm energjie dhe mprehtësie, kështu që mos hezitoni të veproni kur shihni diçka që mendoni se mund të ketë nevojë për vëmendjen tuaj.

Virgjëresha – Do të mund të rikuperoni një situatë mjaft të luhatur në sferën sentimentale. Pavarësisht ndonjë kritike në punë dhe familje, në fund të ditës do arrini të dilni me sukses.

Peshorja – Do të nisni projekte të reja, të cilat do t’i përfundoni në muajt në vijim. Do të kenë nevojë për shtysë edhe në sektorët e tjerë të jetës.

Akrepi– Do të vijoni të jetoni një ditë të karakterizuar nga një pozitivitet i fortë, i shtrirë në të gjithë sektorët. Mjaft e favorshme do të jetë sfera sentimentale dhe ajo profesionale.

Shigjetari– Yjet do të kenë ndikim tejet të favorshëm për të lindurit e kësaj shenje. Parashikohen mundësi të mira rikuperimi në planin ndërpersonal dhe profesional.

Bricjapi– Yjet do të kenë një ndikim ideal, për ta bërë këtë të mërkurë perfekte. Mjaft të favorizuara janë sfera sentimentale dhe ajo profesionale.

Ujori– Jeni të bekuar me një kombinim të pakrahasueshëm energjie dhe mprehtësie, kështu që mos hezitoni të veproni kur shihni diçka që mendoni se mund të ketë nevojë për vëmendjen tuaj. Nëse një mik vepron jashtë karakterit, pyeteni atë për këtë.

Peshqit– Dita do të jetë mjaft e favorshme, kryesisht në fushën profesionale. Por në raportet ndërpersonale dhe sentimentale nuk do të jeni aspak tolerant dhe do të bëni mirë. /tvklan.al