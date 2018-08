Horoskopi 26 Gusht 2018

Dashi – Sot do të ndiheni shumë të qetë me veten. Kjo është një periudhë shumë e mirë për ju dhe duket se do të vazhdojë për një kohë të gjatë dhe nuk mund të jetë gjë tjetër veçse një mundësi më tepër për arritjet tuaja.

Demi–Tashmë duke se jeni vërtet shumë pranë realizimit të pikësynimeve dhe qëllimeve tuaja. Shijonin ditën e pushimit dhe mos e lodhni shumë veten. Me sa duket suksesi juaj është i garantuar.

Binjakët –Edhe pse ndiheni të lodhur dhe pa vullnet, sot do të kaloni një ditë argëtuese. Miqtë do ju bëjnë një ftesë të cilën nuk do ta refuzoni. Mbështetja që keni nga njerëz të rëndësishëm dhe besimi në vetvete do t’ju ndihmojë në marrjen e një vendimi që mund të përcaktojë përfundimisht pozitën tuaj.

Gaforrja–Dikush kërkon t’ju ngatërrojë vazhdimisht në gjëra mjaft të paqarta dhe të dyshimta për ju, e që kanë të bëjnë me jetën tuaj sentimentale. Më e qetë dhe pa probleme paraqitet sfera ekonomike. Shijoni ditën e diel nën shoqërinë e njerëzve të zemrës.

Luani–Të shumta janë perspektivat të cilat ju hapen në të gjitha fushat e jetës, duke ju bërë më të lirë, më të vendosur dhe të sigurt në zgjedhjet tuaja. Duhet të dini të përfitoni. Shëndeti shumë i mirë.

Virgjëresha–Sot do të ndiheni konfuz dhe do e keni shumë të vështirë për të bërë zgjedhjen e duhur. Priten të vinë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Tregohuni të matur. Është koha për të qëndruar me familjen.

Peshorja–Planetë të shumtë janë kthyer në shenjën tuaj që ju sjellin mjaft gjëra të mira, si edhe kurajon dhe shtytjen e duhur për realizimin e iniciativave të duhura. Jeta sentimentale e shkëlqyer.

Akrepi– Edhe pse është ditë e diel, ju përsëri do të flisni për punën. Shumë miq dhe dashamirës që ju rrethojnë do t’ju ndihmojnë në çështje shumë të rëndësishme nga ana profesionale dhe pikërisht kjo ndihmë do t’ju bëjë të pathyeshëm. Mirë dashuria

Shigjetari–Hëna në shenjë ju ndihmon shumë dhe ju hap rrugën përpara vështirësive që ju dalin, duke marrë vendime të rëndësishme dhe ndryshime të thella në jetën tuaj. Bëni kujdes me financat

Bricjapi–Në qendër të vëmendjes tuaj sot do të jenë raportet me njerëzit e në mënyrë të veçantë ato me të afërmit dhe miqtë. Nuk duhet të mërziteni nëse masat që merrni duket se nuk po japin rezultatin e duhur.

Ujori–Plani sentimental është shumë i favorshëm në këtë periudhë dhe ky është momenti i duhur për të shfrytëzuar shanset që ju paraqiten. Ekonomia dhe financat tuaja duket se janë në rritje.

Peshqit–Parandjenjat tuaja të herë pas hershme nuk janë të kota, por kësaj radhe duhet të bëni kujdes. Jini të vëmendshëm dhe çdo gjë do të shkojë në rregull. Ka ardhur koha të merrni pushimet dhe të qëndroni më gjatë me partnerin./tvklan.al