Horoskopi 26 Maj 2019

Dashi –Ditë mjaft romantike do jetë kjo e sotmja për ata qe janë në një lidhje. Priten çaste fantastike pranë atij që keni në krah. Buzëqeshja juaj do jetë ajo që do tërheqë më tepër vëmendjen.

Demi – Nëse jeni në një lidhje do provoni gjera të reja me partnerin dhe nuk do bini aspak në melankoli. Bëni kujdes pasi do keni probleme ne sektorin financiar. Do gjendeni në vështirësi edhe për shpenzimet më të nevojshme.

Binjakët – Kjo do të jetë një ditë shumë stresuese për ju që jeni në një lidhje, pjesërisht falë personave që do t’ju rrethojnë, të cilët janë tepër ngatërrestarë. Mendoni të kaloni ca kohë me veten.

Gaforrja– Keni nevojë të mbështeteni më shumë në intuitën tuaj. Është një kohë e mirë për të kaluar disa orë shëtitje me partnerin. Buxhetin menaxhoheni me kujdes dhe nuk keni për të pasur asnjë lloj vështirësie.

Luani– Nuk po arrini të kuptoni se çfarë po ndodh me partnerin i njohur për qartësinë e tij në të shprehur. Mos u shqetësoni shumë, ky person do ta shpjegojë shumë mirë veten në ditët në vijim. Kujdes me shpenzimet.

Virgjëresha– Partneri juaj mund të jenë tepër ngacmues ndaj jush sot. Do të sillet pa pjekuri, por mos lejoni që t’ju shkatërrojnë nervat në mënyrë të tillë sa të humbni kontrollin. Shpenzimet kryejini me shumë maturi.

Peshorja–Dita e sotme do të jetë shumë pak nën kontroll për ju që jeni në një marrëdhënie, ndaj gjithçka mund të bëni është të shmangni përpalljen e drejtpërdrejtë. Mund të nxisni me ose pa dashje një grindje.

Akrepi–Jeni plotësisht në formë për të zbuluar mendimet tuaja dhe për të shijuar sa më shumë jetën me partnerin. Tregohuni më të sjellshëm me të tjerët. Financat do kenë probleme.

Shigjetari–Do të humbni diçka shumë të rëndësishme ju të dashuruarit, tregohuni të kujdesshëm dhe mbajini sytë hapur ose të paktën përpiquni të mos lëndoheni shumë nga humbja.

Bricjapi–Energjitë tuaja mendore dhe shoqërore janë të sinkronizuara, ndaj do ta keni shumë të thjeshtë të përballeni me partnerin dhe të komunikoni lirshëm me ta. Mbrëmja do jetë plot të papritura.

Ujori– Sigurohuni që të jeni të përqendruar me të gjithë vëmendjen te çështjet që janë tepër të rëndësishme. Mos e lini pas dore njeriun tuaj të zemrës. Kujdes me shëndetin.

Peshqit– Kujdesuni për nevojat tuaja sot, edhe nëse do të duket sikur të tjerët janë të pashpresë. Ndonjëherë gjëja më e mirë është t’i lini të tjerët dhe t’i jepni rëndësinë e duhur marrëdhënies suaj në çift. Mos nguroni të hidhni ju hapin të parët./tvklan.al