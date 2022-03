Horoskopi 26 Mars 2022

08:30 26/03/2022

Dashi

Qielli i fundit i Marsit ka kombinime të ndryshme të yjeve. Hëna ju jep disa përplasje të vogla në rrethin familjar, veçanërisht nëse rritni fëmijë të vegjël. Përfitimet për shkëlqimin e shenjës suaj sjellin Marsi, Venusi dhe Saturni, plot optimizëm, gjallëri dhe shëndet të mirë.

Demi

Konfigurimi planetar duket mjaft pozitiv sot, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen në prill. Plutoni dhe Neptuni ju shikojnë duke buzëqeshur, duke ju lejuar të jeni të kujdesshëm, racional, të matur dhe të mos bëni hapa më të gjatë se këmba juaj.

Binjakët

Vazhdojnë ndikimet e dobishme në shenjën tuaj të Venusit, një planet që ju lë një gjurmë ndjeshmërie të vëmendshme ndaj familjes, ndjeshmëri që zbehet në një mençuri të qetë. Marrëdhëniet me anëtarët meshkuj të familjes mbrohen gjithashtu.

Gaforrja

Ekipi i Neptunit dhe Jupiterit është te Peshqit shumë i dobishëm për shenjën tuaj, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë dhe të tretë. Planetët e ndjeshmërisë tani do t’ju japin mundësinë të bashkoni karakteristikat e intimitetit, familjes, me thellësinë e qetësisë psikologjike.

Luani

Ndikimet e dobishme të ekipit Diell – Mërkur vazhdojnë, duke kaluar në shenjën e mikut tuaj të besuar Dashit dhe duke ju dhënë energji, sens humori dhe aftësi për të ndërvepruar me mjedisin përreth. Marrëdhëniet me djemtë dhe vajzat, vëllezërit dhe motrat sot janë shumë pozitive.

Virgjëresha

Konfigurimi planetar sot ju tregon një lehtësim të konsiderueshëm të tensioneve që ju kishin shqetësuar pak ditët e fundit. Urani i dobishëm ju premton paqe më të madhe familjare. Nëse rritni fëmijë, kjo ditë ju vë në kontakt me fëmijët e vegjël, nipërit, fëmijët që do t’ju kënaqin me zgjuarsinë dhe tekat e tyre.

Peshorja

Është gjithmonë aspekti i shkëlqyer i planetit tuaj kujdestar, Saturnit tani në Ujor, që ju bën të interesoheni për shtëpinë dhe familjen me më shumë vëmendje, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë. Deri më tani nuk ka asgjë për t’u shqetësuar.

Akrepi

Ditë relaksi sot. Me ndriçuesin femëror, Hënën, të vendosur në mikun e Shigjetarit, jeta familjare ju ofron elemente të një harmonie të madhe dhe gjithashtu kohezioni. Marrëdhënie të mira me të gjitha anëtaret femra të familjes.

Shigjetari

Skena e sotme e planetëve duket shumë pozitive. Hëna është në shenjën tuaj dhe ju ndriçon një ditë që padyshim është më në përputhje me shijet tuaja. Mund të jeni më të guximshëm sot, pak në të gjitha fushat, por më qartë në atë miqësore.

Bricjapi

Një Uran i zgjuar shkëlqen në shenjën mike dhe të besuar në timonin e zodiakut, Demit dhe ju lejon të zgjidhni lehtësisht ato pengesa të vogla, ato vështirësi që mund të ngadalësojnë nismat tuaja të zakonshme, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë.

Ujori

Dita ju gjen më dembel dhe më të qetë se zakonisht. Afërdita është në lidhje të lumtur në shenjën tuaj dhe nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë ju fal ngrohtësi, aftësi për të qenë altruist. Është gjithashtu e mundur që planeti i bukurisë së sistemit diellor ju fal disa surpriza të këndshme.

Peshqit

Keni në dispozicion një pjesë të mirë të Olimpit planetar, me përjashtim të vetëm të Hënës në Shigjetar, shenjën tuaj kundërshtare në rrotën e zodiakut dhe teknikisht negative vetëm për të lindurit në dhjetëditëshin e dytë./tvklan.al