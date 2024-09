Dashi

Gjatë këtij fund Shtatori 2024 nuk do të mungojnë tensionet. Nuk do të mungojnë kritikat. Ironia juaj mund të jetë e mprehtë: jo gjithmonë kuptohet nga të gjithë…

Demi

Qielli juaj është një qiell që sjell lajme të mira sidomos në nivelin e punës: marrëveshje të reja ose ndryshime në pamje. Diçka nuk funksionon si duhet në dashuri. Ndoshta mendja juaj është diku tjetër dhe për këtë arsye po i kushtoni më pak kohë të dashurit tuaj.

Binjakët



Armiku juaj numër një është monotonia, nuk duhet të mendoni se kjo ndodh për shkak të gabimeve të bëra apo fajit të dikujt, realiteti është se stimujt po zhduken. Jupiteri ndriçon jetën tuaj dhe herët a vonë do t’ju tregojë rrugën e re që duhet të ndiqni.

Gaforrja

Hëna prek shenjën tuaj dhe ndryshon rrënjësisht disa këndvështrime. Po vijnë ndryshime që mund të jenë edhe radikale. Afërdita aktive në shenjë do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhje të rëndësishme që mund të kenë të bëjnë si me dashurinë ashtu edhe me punën.

Luani

Ju ndihmon fakti i të pasurit yje të rëndësishëm, por nëse vendosni edhe pak imagjinatë mund të merrni diçka më shumë. Tani për tani po zgjidhni të përqendroheni më shumë te puna sesa te dashuria. Ndoshta ka diçka që nuk shkon…

Virgjëresha

Është koha për të futur gjëra të reja në jetën tuaj. Kur vendosni të vendosni diçka në kokën tuaj, rrallë bëni një gabim në vlerësimin tuaj. Nëse keni vendosur të filloni një rrugë të re, do të duhet të merrni në konsideratë disonancën e Jupiterit që ju fton të mos bëni zgjedhje financiare të rrezikshme.

Peshorja

Dielli në shenjën tuaj dhe Mërkuri në aspektin pozitiv përfaqësojnë rrethana shumë pozitive astrologjike për ju, veçanërisht në nivelin relacional. Shumë më mirë të pretendoni se asgjë nuk ka ndodhur dhe të vazhdoni rrugën tuaj. Ky qiell ju kthen në rrugën e duhur, por kujdes nga kundërshtimi i Marsit që mund të sjellë disa probleme fizike.

Akrepi

Intuitat janë pika juaj e fortë në këtë fazë të jetës suaj. Ëndrrat paraprake kanë gjithmonë një vlerë të rëndësishme për ju, sepse ato shpesh korrespondojnë me realitetin. Mos harroni se në vitin 2025 do të keni Jupiterin në krah dhe kjo do të favorizojë lindjen e projekteve të reja të punës.

Shigjetari



Ditë interesante po vijnë për të rikuperuar optimizmin. Jeta juaj befas ju shtyn të menaxhoni situata të ndryshme se në të kaluarën në të cilat do të ndiheni më rehat. Tani, në krahasim me gushtin, ka siguri më të mëdha edhe në dashuri.

Bricjapi

Hëna e kundërt nuk ju bën të qetë, por nga mesi i tetorit do të mund të kontrolloni më mirë emocionet tuaja si në vendin e punës ashtu edhe në kontekstin familjar. Në fund të tetorit mund të vijnë edhe zgjidhje të shkëlqyera për disa probleme që ju mundojnë prej kohësh.

Ujori

Jupiteri në aspektin e shkëlqyer përfaqëson një avantazh, por kjo fundjavë do të sjellë disa probleme të vogla për t’u zgjidhur. Ndoshta ka një faturë për të shlyer ose para për të shpenzuar për shkak të ndonjë pengese të patretshme. Mundohuni të menaxhoni mirë paratë tuaja.

Peshqit

Ka ardhur gjendja ekzakte për të përjetuar probleme ndryshe nga disa javë më parë. Kushdo që ka menduar për t'i dhënë fund një lidhjeje për një kohë të gjatë, tani mund të rifillojë hapat e tij dhe t'i japë të dashurit të tij një tjetër mundësi.