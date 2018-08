Horoskopi 27 Gusht 2018

Dashi – Kjo ditë do jetë më e qetë sesa duhet për ata që janë në një lidhje. Si ju ashtu edhe partneri do rrini në heshtje dhe asnjëri nuk do flasë. Financat do jenë të mira, por mos kryeni shpenzime të kota.

Demi– Jupiteri do jetë aleati juaj në jetën sentimentale dhe gjithçka do shkojë më së miri. Komunikimi do jetë i mirë dhe pasioni në mbrëmje do të rindizet. Të ardhurat nuk do jenë aspak problematike dhe do shpenzoni me qetësi për ato që iu duhen.

Binjakët – Ditë mjaft e trazuar kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do bini dakord për shumë gjëra me partnerin dhe kjo do sjellë herë pas here debate. Perspektivat financiare do jenë të mira. Në këtë sektor mund të jeni shumë të qetë. Nëse keni marrë para hua është koha për t’i shlyer.

Gaforrja– Planetët do iu mbështesin gjatë gjithë kohës sot dhe jeta në çift do jetë më entuziazmuese se më parë. Do flisni hapur për gjithçka pa menduar sesi do reagojë ai. Në planin financiar mund të keni ndonjë krizë të vogël. Tregohuni të vëmendshëm dhe merrni masa para se gjendja të përkeqësohet.

Luani– Të dashuruarit nuk duhet të ankohen aspak gjatë kësaj dite. Partneri do iu përgatisë surpriza te njëpasnjëshme në mënyrë që ju të ndiheni edhe më mirë. Financat duhen menaxhuar me më shume kujdes dhe rigorozitet për të mos pasur probleme.

Virgjëresha– Lidhja juaj do kalojë një ditë të stuhishme dhe të mbushur me debate. Mos kërkoni me ngulm që partneri të bëjë gjithmonë atë qe doni ju sepse nuk keni për të arritur askund. Financat nuk do kenë asnjë lloj problemi.

Peshorja– Atmosfera në çift gjatë kësaj dite do varet nga sjellja që ju keni pasur kohët e fundit me partnerin. Nëse komunikimi dhe bashkëpunimi ka mbizotëruar gjithë këtë kohë, çdo gjë do shkojë për mrekulli. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni menjëherë sepse do bëni gabime.

Akrepi– Venusi do e mbrojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe çdo gjë do shkojë më së miri ndërmjet jush dhe të dashurit tuaj të zemrës. Do e toleroni më tepër atë dhe do i respektoni disa vendime. Financat do të jenë të mira. Do arrini të shpenzoni aq sa doni dhe situata do mbetet e qëndrueshme.

Shigjetari– Do e keni të thjeshtë të flisni për gjithçka me atë që keni në krah gjatë kësaj dite dhe do i zgjidhni të gjitha problemet që keni pasur. Në planin financiar do bëni investimet e nevojshme dhe shumë shpejt ky sektor do jetë goxha më i mirë se tani.

Bricjapi– Ka rrezik që çështjet financiare të sjellin debate të forta në çift gjatë kësaj dite. Mendoni të mos i përzieni shumë ato nëse doni të keni një jetë më të qetë. Në planin financiar duhet të bëni çmos që të dilni nga situata e vështirë ku jeni futur.

Ujori– Do kaloni momente shumë të këndshme dhe të mbushura me emocione sot pranë atij që dashuroni. Edhe pse nuk do ketë shumë kohë në dispozicion, ai do mundohet t’ua bëjë qejfin. Financat sërish nuk do jenë të qëndrueshme. Beni kujdes me shpenzimet.

Peshqit– Duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje sot jetës suaj në çift dhe t’ia shprehni partnerit ndjenjat. Vetëm në këtë mënyrë ai do e kuptojë se çfarë ndjeni me të vërtetë për të. Në planin financiar mos ëndërroni të bëni shpenzime marramendëse sepse do keni vështirësi më pas. /tvklan.al