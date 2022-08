Horoskopi 27 Gusht 2022

Shpërndaje







08:20 27/08/2022

Dashi- Ka gjasa që njerëz të rinj të hyjnë në jetën tuaj. Në fakt mund të kërkojnë t’ju nxjerrin për darkë nëse është e mundur. Sot do të jetë një ditë plot të papritura.

Demi- Nuk do i qëndroni aspak besnikë partnerit tuaj sot dhe nëse ai e kupton gjërat për ju kanë për të qenë shumë keq. Në planin financiar duhet të merrni masa sa më shpejt që situata të mos marrë tatëpjetën.

Binjakët- Erdhi momenti juaj. Do ju duhet pak kohë të përshtateni edhe me situatën financiare që po kaloni. Është një ditë plot mundësi. Paratë përdorini për të plotësuar jetën. Besoju instinkteve.

Gaforrja- Nëse jeni në një lidhje, sot ka për të qenë një ditë rutine dhe pa ndonjë emocion të veçantë. Mundohuni ta ndryshoni këtë qetësi mbytëse sepse do të jetë më keq për ju. Gjendja financiare do të jetë më e mirë prandaj mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më shumë.

Luani- Si ju ashtu edhe partneri do mundoheni fort që ta ndryshoni rutinën e jetës në çift. Do dilni dhe gjëja më e mirë është se nuk do ua vini veshin fjalëve të të tjerëve. Në planin financiar do të jeni tej mase të matur dhe të kujdesshëm. Gjendja do të mbetet mjaft e mirë.

Virgjëresha- Ditë mjaft harmonike do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndiheni si në ëndrra pranë partnerit dhe nuk do ju besohet që të gjitha po i jetoni në realitet. Buxheti do të jetë i shkëlqyer, kështu që kryejini pa frikë investimet e menduara.

Peshorja- Do i shtoni më tepër dozat e fantazisë gjatë kësaj dite dhe atmosfera në jetën në çift do bëhet akoma më e ngrohtë. Në planin financiar mos kërkoni ta përmirësoni buxhetin me patjetër sepse nuk do ia dilni dot.

Akrepi- Keni aftësi të lindura lidershipi. Sot është momenti i duhur për ta përdorur këtë talent tuajin. Sukseset e kohëve të fundit ju kanë dhënë vetëbesimin e nevojshëm për të ndjekur objektivat. Keni për të gjetur mbështetje nga të tjerët.

Shigjetari- Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot ju që jeni në një lidhje pasi partneri do ju mbajë gjithë kohës në “pëllëmbë të dorës”. Ai do kujdeset më tepër për ju se sa për veten e tij. Në planin financiar gjithçka do të shkojë mirë.

Bricjapi- Nëse nuk tregoheni të kujdesshëm, shoqëria mund të kthehet në romancë. Mendoni me kujdes se ku doni të shkoni. Edhe pse nuk mund të ktheheni më pas, të paktën keni mundësi që të ndaloni dhe të mos vazhdoni me këtë zhvillimi të ri.

Ujori- Do reflektoni gjerë e gjatë sot ju të dashuruarit dhe më në fund do i kuptoni të gjitha gabimet që keni bërë. Pas mesditës marrëdhënia do të përmirësohet. Financat do të përmirësohen falë disa parave që do iu japin familjarët.

Peshqit – Njerëzit ju shohin shpesh të turpshëm dhe të rezervuar. Mirëpo sot do ta keni të lehtë që të ndërveproni me njerëz të tjerë. /tvklan.al