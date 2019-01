Horoskopi 27 Janar 2019

Dashi-Ndonjëherë e keni të vështirë të hiqni dorë nga e shkuara, por kjo nuk do të jetë më problem. Përkundrazi, do të jeni kaq të zellshëm për të nisur diçka të re sa rrezikoni të lini pas edhe miq të vërtetë.

Demi-Pyeteni veten se çfarë do të dëshironit të bënit nëse asgjë dhe askush nuk do t’ju pengonte. Pjesa më e madhe e pengesave në jetën tuaj ekzistojnë kryesisht në mendjen tuaj. Një moment që e kuptoni këtë, do të jetë gjithçka shumë më e lehtë.

Binjakët-Nuk ka nevojë që të silleni keq dhe të krijoni armiq, por kjo nuk do të thotë se duhet të qëndroni të heshtur dhe të pranoni gjithçka nga të tjerët. Reagoni kur duhet dhe zgjidhni fjalët me të cilat i drejtoheni atyre që ju rrethojnë.

Gaforrja-Ka ardhur koha të ndryshoni qëndrim dhe të pranoni se jo e gjithë bota e ka me ju dhe se ata që ju rrethojnë nuk janë të gjithë armiq. Ndonjëherë gjërat vijnë siç i perceptojmë dhe jo siç janë në të vërtetë.

Luani-Momentalisht, të qenit të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë është më e mira që mund të bëni, edhe nëse kjo mund të mërzisë të tjerët. Ndoshta jo tani, por më vonë ata do t’ju falenderojnë. Vetëm bëni kujdes, të qenit të sinqertë nuk do të thotë të jesh brutal.

Virgjëresha-Mund të jesh një yll, ose askush. Ky është mesazhi për ju për javën që vjen. Megjithatë është e mundur gjithashtu që të jesh të dyja në të njëjtën kohë. Pak gjëra në jetë kushtëzohen në një zgjedhje të vetme.

Peshorja-Kjo nuk është vetëm një ndër periudhat më të bukura të vitit për ju, por me gjasë një ndër më të bukurat në jetë. Lërini mënjanë shqetësimet dhe futjuni punës për të shfrytëzuar sa më shumë oportunitetet që keni përballë, të cilat nuk janë të pakta.

Akrepi-Mund të mos jetë e vërtetë që nuk ndryshoni mendim kur bindeni për diçka, megjithatë duhet shumë që t’ju bëjë ta rimendoni diçka. Ajo çfarë do të ndodhë në fillim të javës, do t’jua bëjë të qartë se duhet t’i mendoni edhe njëherë gjërat.

Shigjetari-E keni kokën të mbushur me ide, aq sa jeni të shqetësuar se mund të shpërthejë nëse nuk i vini në zbatim. Atëherë çfarë ju pengon? Nuk keni pse prisni që kushtet të jenë perfekte, veproni tani.

Bricjapi-Mënyra më e mirë për të mësuar është nga gabimet e miqve dhe javën që vjen do të keni shumë oportunitete për ta bërë këtë. Kjo do të thotë gjithashtu se nëse gaboni, nuk keni justifikime.

Ujori-Mund të mendoni se po jepni gjithçka keni mundësi, por nuk është e vërtetë. Jeni në gjendje për shumë më shumë, megjithatë bëni kujdes dhe mos u tregoni të tjerëve të gjitha potencialet që keni. Dikush mund t’ju shfrytëzojë për arsye personale.

Peshqit-Gjeni mënyra për t’u relaksuar dhe mos lejoni që çdo gjë që ndodh rreth e rrotull jush t’ju prekë e të bëhet pjesë e jetës. Çelësi për një jetë sa më të lumtur është të dish se për çfarë gjërash duhet të kujdesesh dhe të shqetësohesh./tvklan.al