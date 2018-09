Horoskopi 27 Shtator 2018

Dashi – Duket se po kaloni një ndër periudhat më të mira të jetës dhe lidhja Diell-Mars sot premton gëzim. Kjo është po ashtu kohë e mirë për çështjet e zemrës.

Demi – Nuk shqetësoheni shumë për asgjë aktualisht, gjë e cila është e mirë, por mos nisni të mendoni se jeta do të jetë gjithmonë kaq e lehtë. Në frontin e punës, do të keni disa sfida në ditët e ardhshme.

Binjakët –Si në fushën sociale ashtu edhe në atë romantike, kjo është një nga periudhat më të mira të vitit për ju. Mos lejoni askënd t’ju prishë gëzimin. Perspektiva juaj pozitive do t’i ndihmojë edhe të tjerët të jenë më pozitivë.

Gaforrja – Jini bujarë me kohën tuaj dhe bëni sa mundeni për të ndihmuar njerëzit rreth jush. Sa më shumë t’i ndihmoni të tjerët, aq më tepër universi do t’ju ndihmojë ju në vazhdim.

Luani – Kjo nuk është koha e duhur për të qëndruar besnik i metodave të vjetra dhe të testuara, duhet të jeni më aventurier. Planetet do t’ju ndihmojë në jeni më kreativë dhe do tua lehtësojnë punën në komunikim me njerëzit që mendojnë ngjashëm me ju.

Virgjëresha – Mënyra më e mirë për të shmangur situatat e pakënaqshme është t’i injoroni ato. Përsëritjani vetes se pa marrë parasysh çfarë thonë dhe bëjnë të tjerët, jeni ju ai që kontrolloni çfarë ndodh në jetën tuaj.

Peshorja – Dielli në shenjën tuaj do të sjellë të gjitha llojet e mundësive interesante dhe lidhja Diell-Mars do t’ju japë energji të përfitoni prej tyre. Jeta është çfarë ju zgjidhni të bëni me të.

Akrepi – Sigurohuni që njerëzit me pozita pushteti e dinë kush jeni dhe çfarë mund të bëni. Nëse mendoni se një ndryshim në punë, apo edhe në karrierë, do të ishte mirë për ju, atëherë bëjeni.

Shigjetari – Dilni dhe takoni njerëz sot. Një person me të cilin jeni takuar në udhëtime mund të luajë një rol tepër të rëndësishëm në jetën tuaj. Mos e kufizoni veten vetëm tek njerëzit që tashmë i njihni, jini me aventurier në miqësi.

Bricjapi – Duhet të mos i dorëzoheni frikës. Ndryshimet që po kaloni në jetë mund të duken të papërshtatshme, por një ditë ju do të shikoni pas dhe do të kuptoni se ato janë ekzaktësisht të duhurat.

Ujori – Edhe nëse jeni njeriu i cili preferon t’i mbajë emocionet nën kontroll, sot do ju pëlqejë të shpreheni hapur. Ka kaq shumë gjëra që po shkojnë mirë në jetën tënde, kështu që ngrihuni krenarë.

Peshqit – Ju duhet një përpjekje për tu marrë vesh me njerëzit sot. Duhet të kuptoni, mësoni dhe pranoni se disa njerëz nuk duan të bëjnë gjërat që ju bëni. Kjo nuk ka aq shumë rëndësi./tvklan.al