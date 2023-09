Horoskopi 27 Shtator 2023

09:02 27/09/2023

Dashi-Dikush që ka qenë i sëmurë dhe ndoshta i është nënshtruar një operacioni, mund t’ju telefonojë sot. Ju mund ta ftoni këtë person të bashkohet me ju në një bisedë sociale virtuale. Mund të përfshihen disa njerëz. Të gjithë ata do të kenë disa informacione interesante dhe të dobishme për të ofruar. Shijoje ditën.

Demi-Sot, mund të përballeni me çështje shëndetësore, të cilat mund t’ju ​​bëjnë jeni të paduruar. Do të shpenzoni paratë tuaja të fituara me vështirësi duke blerë gjëra të pavlera. Ju këshillohet të kontrolloni natyrën tuaj të nxituar. Të dashuruarit këshillohen të shmangin diskutimet mbi tema të pavlera, përndryshe, mund të ketë një ndarje.

Binjakët-Do të rrethoheni nga shumë njerëz këtë periudhë. Nëse jeni në një lidhje, do t’ju kalojnë në kokë mendime të trazuar. Megjithatë nuk duhet që të shqetësoheni shumë sepse do t’ia kaloni mirë.

Gaforrja-Jini bujarë me kohën tuaj dhe bëni sa mundeni për të ndihmuar njerëzit rreth jush. Sa më shumë t’i ndihmoni të tjerët, aq më tepër universi do t’ju ndihmojë ju në vazhdim.

Luani-Gjatë mëngjesit do të hasni vështirësi në punë pasi do t’ju mungojë fokusi. Injoroni çdolloj thashethemi që bëhet për ju pasi mund të përfundoni duke u përfshirë në zënka. Pasditja do të jetë më e qetë.

Virgjëresha-Humori këtë mëngjes nuk do të jetë më i miri dhe do të jeni disi konfuzë. Mos merrni përsipër rreziqe pasi shanset për të qenë të suksesshëm janë të pakta. Jepini vetes pak kohë dhe përpiquni të relaksoheni.

Peshorja-Kushtojuni më shumë vëmendje prindërve dhe anëtarëve të familjes. Sot është ditë e favorshme për të pastruar shtëpinë dhe për të bërë porosi. Këshilla nga një anëtar i familjes më i madh në moshë se ju, do ju ndihmojë kur të gjendeni në një situatë të vështirë.

Akrepi-Instinkti dhe vendosmëria ju shtyjnë drejt planeve jokonvencionale për të fituar para. Mund të përfshihet një këshilltar financiar ose një profesionist tjetër. Ju mund ta shihni këtë si një mundësi për të rivendosur llogarinë tuaj bankare. Mund të keni në mendje blerjet e ardhshme, ndoshta edhe një shtëpi të re. Jini të vëmendshëm në bërjen e planeve. Ju duhet të siguroheni nëse është vërtet ajo që ju dëshironi apo jo.

Shigjetari-Sot do të preferoni të fitoni njohuri dhe të jeni tepër intelektualë. Do ju duhet të kontrolloni temperamentin tuaj, gjë që do ju ndihmojë të kryeni detyrën tuaj pa probleme. Ju këshillojmë të jeni të kujdesshëm para se të bëni investime të reja. Ka të ngjarë të shpenzoni para për dashurinë një herë dhe të shijoni momente të bukura.

Bricjapi-Sot, dikush inteligjent dhe që merret me drejtësi, edukim apo ekonomi do t’ju tërheqë vëmendjen. Këto biseda do të prekin çështje të thella që do t’ju ndihmojnë të qartësoni idetë.

Ujori-Edhe nëse jeni njeriu i cili preferon t’i mbajë emocionet nën kontroll, sot do ju pëlqejë të shpreheni hapur. Ka kaq shumë gjëra që po shkojnë mirë në jetën tënde, kështu që ngrihuni krenarë.

Peshqit-Evitoni planet për të ardhmen, sot nuk është dita e duhur. Nga ana tjetër, jeta sentimentale shkon për mrekulli dhe do të ndiheni më të përmbushur se kurrë. Sa i përket punës, merrini gjërat shtruar dhe me qetësi për të evituar gabime./tvklan.al