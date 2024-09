Dashi

Kjo ditë fillon me këmbën e djathtë, kështu që nëse duhet të përballeni me ndonjë diskutim të rëndësishëm në dashuri, bëjeni. Në punë gjithçka po shkon mirë. Gjithçka funksionon edhe më shpejt nga sa pritej.

Demi

Keni një dëshirë të madhe për t’u dashuruar deri në atë pikë sa të anashkaloni të gjithë sensin e shëndoshë. Në punë është koha për të bërë zgjedhje. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Binjakët

Kjo ditë do të jetë shumë interesante nga pikëpamja e ndjenjave. Tregohuni më kreativ në punë dhe do keni kënaqësi të madhe. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Gaforrja

Ftesa e yjeve është të tregoheni të kujdesshëm në dashuri dhe në punë për të mbajtur larg shqetësimet e forta. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Pak nga pak çdo gjë do të jetë mirë, përveshni mëngët.

Luani

Mund të dashurohesh papritur dhe do të ishte një gjë e bukur. Në punë ka ardhur koha për të synuar lart, keni gjithçka që duhet për të pasur sukses.

Virgjëresha

Ka ardhur koha ta përjetoni dashurinë me liri të madhe dhe pa shumë mendime. Ka pak lodhje të akumuluar në punë. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë, mjafton të keni durim dhe të përveshni mëngët. Do të shihni që gjërat do të bëhen gjithnjë e më të mira. Mundësi të shkëlqyera për sukses.

Peshorja

Kjo ditë ka hënën në anën tuaj aq të mirë për emocione. Në punë mund të ketë disa pengesa të vogla për të kapërcyer.

Akrepi

Tregohuni të kujdesshëm në dashuri të mos merrni rrugën e tradhtisë sepse nuk ia vlen kurrë. Në punë vjen koha për t’u përkushtuar dhe për të mos u kapur nga shqetësimet. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Shigjetari



I dashur Shigjetar, nëse jeni në një lidhje prej disa kohësh, mund t’ju duhet të përballeni me një krizë. Në punë gjithçka po shkon mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit, gjithçka do të jetë së shpejti mirë dhe mund të ktheheni në arritjen e gjërave të mëdha në çdo fushë.

Bricjapi



Ka ardhur koha për të zgjidhur problemet në çift dhe në punë ka tensione që duhen trajtuar me shumë qetësi. Do të shihni që pak nga pak gjithçka do të jetë mirë. Së shpejti gjërat do të shkojnë ashtu siç dëshironi, mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Ujori

Ka ardhur koha të merreni me kërkimin e dashurisë nëse jeni beqarë dhe jeni shumë të kujdesshëm në punë, mos krijoni marrëdhënie të këqija me kolegët. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Përveshni mëngët.

Peshqit



Ka gjëra të ndryshme për të biseduar me partnerin tuaj, shfrytëzojeni këtë ditë për ta bërë këtë. Jeni gjithmonë shumë të zënë dhe të fokusuar në punë, vazhdoni kështu. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit, do të shihni që gjithçka do të jetë shumë mirë. Jo çdo gjë do të shkojë keq./tvklan.al