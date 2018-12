Horoskopi 28 Dhjetor 2018

Dashi – Disa persona të kësaj shenje duhet të vendosin përfundimisht planet për ditën e Vitit të Ri. Do të kaloni një mbrëmje të qetë dhe do të keni kohë mjaftueshëm për t’u relaksuar.

Demi – Kjo ditë do të jetë e mbushur plot shqetësime. Duhet të përgatiteni për disa evente, të cilat do të vijnë njëra pas tjetrës, duke marrë parasysh që po afrohet festa e fundvitit. Në mbrëmje nuk do të ndiheni aspak të lodhur.

Binjakët – Keni nevojë për ndjenja të bukura dhe pozitive, por këtë periudhë keni qenë të largët dhe të përhumbur. Një situatë e cila fillimisht ju është dukur e kënaqshme, mund të kthehet në trysnuese. Puna do të ecë më së miri, dhe rezultatet do të vijojnë në rritje.

Gaforrja – Do të përballeni me disa problematika që do ju rëndojnë. Do të jeni tejet të thelluar lidhur me situatat dhe personat që ju rrethojnë. Do të karakterizoheni nga një energji e pashtershme dhe për këtë arsye do të arrini të konkretizoni një proces të rëndësishëm.

Luani – Keni një dëshirë të madhe për të dashuruar! Do përjetoni një sukses të rëndësishëm, të cilin e kërkonit prej kohësh. Kjo është dita kur duhet të besoni më shumë në veten tuaj.

Virgjëresha – Nuk e pëlqeni rrëmujën dhe kjo gjë bën që të mërziteni me veten ose me personat që ju rrethojnë. Në këtë periudhë duhet të vlerësoni më mirë edhe miqësitë. Sa i takon punës, do filloni të shijoni kënaqësitë.

Peshorja – Kjo e premte do të jetë një periudhë mjaft e veçantë. Në raportin në çift dhe në familje, parashikohen një sërë tensionesh. Duhet të merrni vendime të prera lidhur me atë që vërtetë kërkoni.

Akrepi – Do të jeni të mbushur gjithë dashuri dhe pasion, duke pasur një ditë mjaft pozitive. Vijoni rrugën tuaj, sidomos nëse keni bërë një njohje prej pak kohësh. Projektet e punës do të ecin më së miri.

Shigjetari – Duhet të prisni fundin e muajit për të përjetuar momente ekuilibri. Megjithatë një qiell mjaft pozitiv do të favorizojë sferën profesionale. Dashuria ecën më së miri, me ulje-ngritjet e zakonshme.

Bricjapi – Nuk duhet të gënjeni sot as të tjerët dhe as veten tuaj. Mashtrimet thjesht do t’ju ndërlikojnë jetën duke iu mohuar harmoninë. Ka gjasa që të zhvilloni një bisedë shumë delikate me kolegët tuaj.

Ujori – Ujorët do të kalojnë një ditë shumë të këndshme, mbi të gjitha duke menduar për planet fantastike që ju presin për Vitin e Ri. Bëni shumë kujdes me dietën ushqimore dhe mos bini në pesimizëm. Sa i përket anës romantike, do të jetë dita e duhur.

Peshqit – Peshqit do të marrin për bazë kritikat nga një i huaj. Do të punoni shumë sot, megjithatë do të gjeni kohë për gjëra të tjera të rëndësishme në jetën tuaj. Ka gjasa të realizoni një udhëtim të shkurtër, i cili do t’ju kënaqë pa masë.

