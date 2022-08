Horoskopi 28 Gusht 2022

Shpërndaje







09:30 28/08/2022

Dashi – Orët e para të mëngjesit do ju gjejnë më energjik dhe për këtë arsye do të arrini të çoni deri në fund të gjitha ato çështje që i keni lënë pezull gjatë javëve të fundit. Edhe në dashuri mund të riktheheni në lojë, por duhet të jeni të gatshëm që të hapeni pa u druajtur dhe për të treguar anën tuaj më të ëmbël.

Demi– Jini luftarak dhe mos kini frikë që të mbroni mendimet dhe idetë tuaja, pasi vetëm duke u treguar të vendosur dhe autoritar do të arrini të motivoni kolegët tuaj që të ndjekin nismat tuaja.

Binjakët – Në këtë moment është e rëndësishme që të bëni qartësoheni me veten tuaj për të rregulluar përsëri të gjitha angazhimet tuaja, duke i dhënë prioritet çështjeve më urgjente. Sa i takon investimeve bëni kujdes.

Gaforrja– Mos jini të dekurajuar dhe pesimist, pasi pavarësisht ngadalësimit të një projekti tuaj, i keni të gjitha mundësitë për të arritur rezultate të mëdha. Parashikohen mundësi shumë të mira për të dalë nga rutina juaj e përditshme dhe për të qenë më dinamik.

Luani– Kjo javë do ju gjejë mjaft romantik dhe të gatshëm në dashuri dhe kjo në sajë të konfirmimeve që keni marrë së fundmi nga ana e një personi, të cilin e keni përzemër. Në vendin e punës jini më bashkëpunues, pasi intuita juaj do të rezultojë fituese.

Virgjëresha– Kjo ditë ju fton që të pranoni sugjerimet e miqve dhe kolegëve, pasi në këtë moment do të keni nevojë për ndonjë stimul më shumë për të përmbyllur me sukses një projekt të ri. Vendosmëria që keni do ju lejojë që të forconi të gjitha lidhjet tuaja.

Peshorja– Mundohuni që ta keni mbrëmjen të lirë për t’u relaksuar dhe për të kaluar më shumë kohë me familjen ose partnerin/en. Në vendin e punës nuk do të mungojnë momentet e tensionit, ndaj jini të kujdesshëm ndaj debateve të ndezura të cilat mund të ndikojnë negativisht në humorin tuaj.

Akrepi– Kjo e diel do të jetë mjaft intensive nga pikëpamja emotive, ku do të riktheheni të jeni mjaft tërheqës dhe karizmatik dhe kjo gjë do ju lejojë që të bëni për vete disa persona. Në vendin e punës do të jeni të rrethuar nga aleatë të vlefshëm.

Shigjetari– Shmangni debatet e kota në vendin e punës, sidomos nëse jeni në kërkim të marrëveshjeve të reja, të cilat do ju lejojnë të shprehni më mirë krijimtarinë dhe talentin tuaj. Për të rigjetur ekuilibrin në raportin tuaj, duhet të jeni të gatshëm që të pranoni disa kompromise.

Bricjapi– Parashikohet një ditë e cila do ju lejojë që të vini në vijë disa projekte të cilat i keni zvarritur prej kohësh. Këshillohet që të ndiqni disa këshilla të vlefshme nga disa persona që i keni afër, sidomos nëse jeni konfuz në dashuri.

Ujori– Po kaloni një fazë të rëndësishme transformimi, megjithatë duhet të jeni të gatshëm të vini në pah gjithë bagazhin tuaj. Sjellja juaj do të bëjë që të merrni më shumë përgjegjësi në vendin e punës.

Peshqit– Mos lejoni që ankthi dhe nervozizmi juaj në dashuri të përcillet edhe në raporte të tjera delikate, pasi mund të ushqejë tensione shumë të mëdha. Kjo e diel nxjerr në pah guximin në vendin tuaj të punës.

/tvklan.al