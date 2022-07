Horoskopi 28 Korrik 2022

09:06 28/07/2022

Dashi-Do të jetë një ditë rutinë për të lindurit e kësaj shenje. Do të ndiqni planin tuaj ditor dhe nuk do të devijoni aspak. Mos humbisni kohë me gjëra të tjera.

Demi-Ditët në vijim do të jenë shumë të rëndësishme, sidomos nëse ëndërroni që të shihni emrin tuaj diku. Injorojini ata që ju thonë se çfarë është e mundur ose jo. Asgjë nuk është e pamundur dhe ky është momenti i duhur për ta vërtetuar këtë.

Binjakët-Do të jeni të rrethuar nga dashuria dhe përkushtimi i personave të dashur në ambientin familjarë. Një këshillë: gjeni miq të rinj.

Gaforrja-Mund të jetë e lodhshme të përsërisni kaq shpesh se çfarë duhet bërë, por shokët, familja dhe kolegët e punës duket se nuk po i rrokin as konceptet më elementare. Merreni shtuar dhe sigurohuni që e kanë kuptuar.

Luani-Jeta juaj në çift do shkojë për mrekulli gjatë kësaj dite. Gjithë gëzimi do reflektohet në të gjitha fushat e tjera të jetës dhe dita do jetë e shkëlqyer. Beqaret nuk do takojnë dashurinë e madhe, megjithatë do kenë mundësi për aventura emocionuese. Shfrytëzojeni ditën! Në planin financiar fati do jetë në anën tuaj. Buxheti do rritet ndjeshëm, por mos bëni menjëherë investime.

Virgjëresha-Sot është një ditë e mirë për blerje të pasurive të paluajtshme. Mos u merrni me gjëra që nuk mundeni. Pasditen planifikojeni me rrethin e ngushtë familjar. Bëni kujdes në dashurinë për të afërmit tuaj, pasi vetëm duke qëndruar pranë tyre do të keni shpirtin e ngrohtë dhe do të ndiheni të lumtur.

Peshorja-Ndodheni në një situatë që sjell vështirësi, duhet të analizoni sjelljet tuaja për të kuptuar se kush ishin gabimet e bëra. Dita do të jetë e mbushur me vështirësi, ku stresi dhe konfuzioni do të jenë “mbretër” të saj.

Akrepi-Thuajse të gjitha gjërat janë të mundura për ju aktualisht dhe ato pak që nuk mund t’i keni thjeshtë nuk ia vlejnë. Tregohuni të vëmendshëm ndaj njerëzve të rinj që do të njihni, si në aspektin social ashtu edhe profesional. Ata mund të jenë çelësi i suksesit në terma afatgjatë.

Shigjetari-Sot nuk do të keni asgjë përse të ankoheni, marrëdhëniet me njerëzit që ju rrethojnë janë në harmoni të plotë. Nëse jeni beqar do të keni mundësi të reja.

Bricjapi-Duhet të tregoheni i hapur për mundësi të reja dhe të kuptoni se vetëm fakti që kërkoni të besoni disa gjëra të caktuara nuk i bën ato të vërteta. Në vend që të merrni një pozicion ekstrem në cilindo drejtim, pse nuk kërkoni një rrugë të mesme?

Ujori-Është kohë e mirë për të krijuar një marrëveshje në shtëpi, punë ose lagje. Njerëzit do t’i presin mirë planet dhe projektet tuaja. Megjithatë, do të ketë dhe kritika, edhe pse jeni shumë të ndjeshëm ndaj tyre. Para se të reagoni negativisht, merrni frymë thellë dhe numëroni deri në dhjetë. Fakti që dikush nuk pajtohet me ju, nuk do të thotë se është armiku juaj. Ka njerëz që nuk e shohin dritën në këtë projekt. Ju mund t’i ndriçoni pak në mënyrë miqësore dhe të sjellshme.

Peshqit-Ka shumë mundësi që kjo ditë të jetë e mbushur me ngjarje, një prej të cilave do të jetë e lidhur me punën tuaj aktive, dhe të tjerat do të kenë të bëjnë me situata të ndryshme. Gjatë një takimi do të forconi kredibilitetin e kolegëve dhe eprorët./tvklan.al