Horoskopi 28 Prill 2022

Shpërndaje







08:16 28/04/2022

Dashi – Me energjinë tuaj të pashtershme këtë ditë do të zgjidhni disa probleme dhe konflikte që do të lindin në fusha të ndryshme. Një grup forcash planetare që kalojnë tranzit janë të dobishëm për shenjën tuaj dhe ju bëjnë të palodhur e të aftë për të çliruar vendosmërinë që ju duhet.

Demi – Ajri i pranverës zgjon cilësitë tuaja. Një grup trupash qiellorë mbështet nismat tuaja sot dhe e bën këtë në një mënyrë pothuajse të papenguar. Planetët më të ngadaltë dhe më të fuqishëm Urani, Neptuni dhe Plutoni ju japin besim në mjetet tuaja dhe aftësi për të vepruar.

Binjakët – Ekipi i Jupiter-Neptun ju ofron zgjedhje për situatat e krijuara në familje ose në një grup shoqëror. Forcohet mendimi kritik që ju ka shoqëruar gjithmonë, kjo një dhuratë nga Mërkuri, i cili tani po vepron duke ju dhuruar harmoni qiellore.

Gaforrja – Dielli te Demi vazhdon t’ju favorizojë edhe sot, duke ju sjellë realizëm të frytshëm që dini ta shfrytëzoni me mjeshtëri në çdo rrethanë konkrete. Veçanërisht në shtëpi do t’ju duhet të menaxhoni një çështje të paqartë. Aftësia juaj për të manovruar do të mbizotërojë.

Luani – Disa planetë do të japin ndikimin e tyre në çdo aspekt. Një grup që kalon sot në shenjën miqësore të Peshqve është pikëmbështetja juaj e fatit. Inteligjenca bashkohet me prirjen tuaj bujare dhe është në gjendje të zgjidhë konfliktet dhe të krijojë harmoni në familje.

Virgjëresha – Një pjesë e veçantë e trupave qiellorë të sistemit diellor është vendosur në një kënd mjaft të favorshëm. Nga Dielli te Urani, Mërkuri e Plutoni: gjithçka rrotullohet pozitivisht rreth jush! Pika juaj e fortë, ndërthurja e forcave të impulsit vendimmarrës dhe racionaliteti i drejtë.

Peshorja – Lejoni që empatia juaj të shkëlqejë sot në çdo mjedis. Cilësitë tuaja specifike janë komunikimi dhe aftësia për të krijuar marrëdhënie: të cilat sot ju jeni në gjendje t’i vendosni shkëlqyeshëm! Gëzoni një moment të veçantë familjarisht.

Akrepi – Të favorizuar nga Marsi, planeti juaj kujdestar, do të shfaqni aftësinë e shkëlqyer për të arritur suksesin e kërkuar veçanërisht nëse keni lindur nga 24 deri në 31 tetor. Duhet të jeni pak të kujdesshëm që të mos ekzagjeroni në qëndrime të ashpra në mjedisin familjar apo edhe aty ku kryeni biznesin tuaj të zakonshëm.

Shigjetari – Panorama zodiakale sjell çaste qetësie që alternohen me momente turbulencash të vogla. Ju e dini që vështirësitë janë erëzat e jetës, por ndonjëherë dëshironi të bëni sikur nuk i shikoni. Sot Hëna te Peshqit vazhdon të mos ju mbështesë dhe sugjeron dëshirën për paqe dhe pushim.

Bricjapi – Marrëdhënia e mirë e Hënës, e pritur në shenjën miqësore të Peshqve, ju hap një ditë plot kënaqësi në të gjitha fushat. Në veçanti, arrini të fitoni pikë në sektorin e familjes, ku do të mund të veproni në mënyrë racionale përballë ngjarjeve të papritura që ndodhin.

Ujori – Më shumë lehtësi në këtë ajër të pastër pranveror, me planetë të ndryshëm që brohorasin për ju. Jupiteri, ylli i dobishëm i optimizmit dhe Hëna, perëndeshë e emocioneve, janë vendosur në plan të parë. Megjithatë, Mërkuri, Dielli dhe Urani, vazhdojnë armiqësitë e tyre dhe kjo do të ndikojë disi humorin tuaj sot.

Peshqit – Një ditë triumfale hapet për ju, me Hënën, e cila ndodhet në shenjën tuaj së bashku me Venusin, Neptunin dhe Jupiterin. Një skuadër e rrallë dhe me fat që vepron në çdo fushë, nga familja te bota e marrëdhënieve shoqërore.